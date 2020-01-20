İBB'den iki ayrı tasarım yarışması - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "İstanbul Senin Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması" ve "İstanbul Senin, Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması" düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesinin ilanları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

"İstanbul Senin Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması" ile Haliç kıyıları ve etkileşim alanı, İstanbul'un yeşil alan stratejilerine katkı sağlayan, yeşil mavi altyapı sistemleri ile ilişkilendirilmiş, sürdürülebilir sağlıklı yeşil alanlar tasarlanarak; kültür-sanat, rekreasyon ve turizm faaliyetleri ile zenginleştirilen, katılımcılar için nitelikli rekreasyon deneyimleri sunması amacıyla çekim merkezi oluşturulması hedefleniyor.

Yarışma konusu alan Fatih, Eyüpsultan ve Beyoğlu ilçelerini kapsayan Galata Köprüsü ile Alibeyköy Cep Otogarı arasında kalan 313 bin 500 metrekarelik Haliç kıyı bandı olarak belirlenirken, Haliç adaları bu çalışmaya dahil edilmedi.

İlanda yarışma takvimi ise "Ön seçime son başvuru tarihi 13 Şubat, ön seçim sonuçları ve yarışmanın ilanı 17 Şubat, yer görme gezisi 20 Şubat, soru sormak için son tarih 5 Mart, cevapların ilanı 9 Mart, projelerin son teslim tarihi 21 Nisan, kargo ile teslim alım için son gün 24 Nisan, jüri çalışma başlangıcı 29 Nisan, kolokyum ve ödül töreni 16 Mayıs" şeklinde sıralandı.

Alanı 7 bölge olarak çalışılacak yarışmada, dereceye girenlere 7 alanın her biri için ayrı ayrı olmak üzere birinciye 50 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüye 20 bin lira verilirken, mansiyona giren 3 yarışmacıya da 15'er bin lira sunulacak.

"Kent Mobilyaları" ve "Oyun-Rekreasyon Ürünleri"

İBB'nin "İstanbul Senin, Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması"nın konusu ise İstanbul başta olmak üzere kentlerin açık alanlarındaki kent mobilyaları ve oyun-rekreasyon ürünlerinin tasarımı olarak belirlendi.

"Kent Mobilyaları" ve "Oyun-Rekreasyon Ürünleri" olmak üzere iki kategoriden oluşacak yarışmaya katılmak isteyenler, bu kategorilerden birine veya her ikisine birden başvurabilecek.

Son soru sorma süresinin 14 Şubat olarak belirlendiği bu yarışmanın takvimi de şöyle sıralandı:

"Soruların yanıtlarının ilanı 17 Şubat Pazartesi, projelerin son teslim tarihi 8 Nisan, posta ile teslim alım için son gün 10 Nisan, jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi 15 Nisan, kolokyum 25 Nisan."

Her iki kategori için ödüller ayrı ayrı olmak üzere birinciye 80 bin lira, ikinciye 50 bin lira, üçüncüye 30 bin lira, dördüncüye 25 bin lira, beşinciye de 20 bin lira verilecek. Yarışmada mansiyona hak kazanan 5 kişi de 15'er bin lira ile ödüllendirilecek.