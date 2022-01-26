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İBB'den İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu akşam saat 20.00'den sonra etkili olacak - Son Dakika

İBB'den İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu akşam saat 20.00'den sonra etkili olacak

26.01.2022 15:40
İBB'den İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu akşam saat 20.00'den sonra etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının bu akşam saat 20.00'den sonra Avrupa Yakası'nda Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'nda yeniden etkili olacağını duyurdu. Beklenen yağışın yaşamı olumsuz etkileyebilecek derecede yoğun olmayacağı ifade edildi.

İstanbul'da pazartesi günü etkili olan ve salı sabah saatlerinden itibaren mola veren kar yağışının bugün (26 Ocak 2022 Çarşamba) akşam 20.00'den sonra Avrupa Yakası'nda Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'nda tekrardan etkili olması bekleniyor.

BÖLGESEL OLARAK KUVVETLİ GEÇİŞLER YAŞANABİLİR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, beklenen yağışın yaşamı olumsuz etkileyebilecek derecede yoğun olmayacağı, bölgesel olarak kuvvetli geçişler yaşanabileceği tahmin ediliyor.

DONDURUCU SOĞUKLAR CUMA SABAHINA KADAR ETKİLİ OLACAK

Kar yağışının perşembe öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi beklenirken, dondurucu soğukların cuma sabahına kadar etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

İBB açıklamasında sorun yaşanan noktalar şöyle sıralandı:

- D100 Beylikdüzü-TEM Hadımköy Bağlantı yolunda tır/araç parklanmasından dolayı trafik tek şeritten sağlanıyor. Müdahale devam ediyor.

- Arnavutköy Hadımköy Hoşdere kapalı. Müdahale devam ediyor.

- Arnavutköy Merkez ana arterler (Dursunköy, Nakkaş) araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor.

- Başakşehir Vali Recep Yazıcıoğlu Bulvarı araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor.

- Kayaşehir Merkez ana arterler araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor.

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Son Dakika Güncel İBB'den İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu akşam saat 20.00'den sonra etkili olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB'den İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu akşam saat 20.00'den sonra etkili olacak - Son Dakika
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