İBB'den İstanbullulara su baskını uyarısı
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da 2 gün boyunca sağanak yağış riski bulunduğunu ve yaşanabilecek su baskınlarına karşı tedbir alındığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
, İstanbul'da 2 gün boyunca sağanak yağış riski bulunduğunu ve yaşanabilecek su baskınlarına karşı tedbir alındığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:09
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