Son Dakika Haberleri: İBB'den İstanbullulara su baskını uyarısı
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İBB'den İstanbullulara su baskını uyarısı

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da 2 gün boyunca sağanak yağış riski bulunduğunu ve yaşanabilecek su baskınlarına karşı tedbir alındığını açıkladı.

İBB'den İstanbullulara su baskını uyarısı, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da 2 gün boyunca sağanak yağış riski bulunduğunu ve yaşanabilecek su baskınlarına karşı tedbir alındığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:09 
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