İBB'den işten çıkarılanlar ve hayvanseverler soğuk havaya rağmen eylemlerine devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB'den işten çıkarılanlar ve hayvanseverler soğuk havaya rağmen eylemlerine devam ediyor - Son Dakika

İBB'den işten çıkarılanlar ve hayvanseverler soğuk havaya rağmen eylemlerine devam ediyor

6 saat önce

İSTANBUL İstanbul'da etkili olan soğuk hava İBB önünde bekleyişlerini devam ettiren işten çıkarılan işçiler ve Adalar'daki hayvan ölümlerini protesto eden hayvanseverlere zor anlar yaşatıyor.

İBB'den işten çıkarılanlar ve hayvanseverler soğuk havaya rağmen eylemlerine devam ediyor, System.String[]

İSTANBUL İstanbul'da etkili olan soğuk hava İBB önünde bekleyişlerini devam ettiren işten çıkarılan işçiler ve Adalar'daki hayvan ölümlerini protesto eden hayvanseverlere zor anlar yaşatıyor. İşçiler ısınmak için ateş yakarken hayvanseverlerde gaz sobasıyla ısınmaya çalışıyor.

"ÇOCUKLARIMIZ DA AYNI ŞEKİLDE SOĞUKTA BEKLİYOR"

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışırken işten çıkarılan işçilerden Mehmet Akgün işe dönene kadar eyleme devam edeceğini söyledi.  "Çocuklarımız aç" diyen Akgün, "Biz de burada devam ediyoruz. Hava çok soğuk, yağmur yağıyor. Bu soğukta beklerken çocuklarımız da aynı şekilde soğukta bekliyor. Çünkü açacak doğalgaz yok. Yemek yok. Biz buraya hakkımız olanı almaya geldik. Bekleyişimiz devam edecek. Bir arkadaşımız burada kalp krizi geçirdi. İnşallah vicdanları sızlar. İşlerimizin başına geri döneriz" dedi.

"ÇOCUĞUM ŞU AN EVDE HASTA"

İSFALT A.Ş'de iş makinesi operatörü olarak çalışırken işten çıkarılan Adem Demir ise, "Biz burada mağduruz. Yağmurun altında haklı olduğumuz için hakkımızın peşindeyiz. İşimizi geri almayı istiyoruz. İşimizi geri alana kadar bekleyeceğiz. Çocuğum şu an evde hasta. Ben buradayım nöbetteyim. Ateş yakarak ısınıyoruz. Başka türlü çabamız yok. İlla ki zor oluyor" diye konuştu.

"ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İSPER A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan işçilerden Mehmet Akarsu ise "Sayın İmamoğlu akşam huzur içinde uyuyabiliyor mu? İşçiyi mazeretsiz, keyfe atarsam akşam çocuklarımın yüzüne bakamam' diyordu. Çocuklarının yüzüne nasıl bakıyor? Gördüğünüz gibi ateş yakarak ısınmaya çalışıyoruz. Yetmiyor ama yetiştirmeye çalışıyoruz. 3 tane çocuğum okuyor benim. Borç harç ayakta durmaya çalışıyoruz. Sonuna kadar bekleyeceğiz. Haksız yere işten çıkarıldık" şeklinde konuştu.

Öte yandan Adalar'daki hayvan ölümlerini protesto eden hayvanseverlerin de bekleyişi devam ediyor. Soğuk havaya rağmen  eylemlerini devam ettiren gruptakiler gaz sobasıyla ısınmaya çalışıyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Korkunç olay! Cin zannettiği kızını silahla vurarak öldürdü
Tuğba Kaya'yı öldüren babası- Sözümü dinlemedi, bir anlık öfke sunucu öldürdüm ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı Ekrem İmamoğlu'ndan yerli otomobile bir destek daha: İBB araçlarını oradan alır

Son Dakika Haberleri
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:44 STANBUL -SARIYER'DE İSTİNAT DUVARI YOLA ÇÖKTÜ (3) - Son Dakika
23:44 Libya'da Hafter güçleri sivillere saldırdı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
23:36 TMF "Şampiyonlar Ödül Töreni" yapıldı - Son Dakika
23:35 Annesiyle tartıştı 6. kattan atladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika
22:06 ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 23:48:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB'den işten çıkarılanlar ve hayvanseverler soğuk havaya rağmen eylemlerine devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]