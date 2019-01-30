Son Dakika Haberleri: İbb'den "İyi Akşamlar İstanbul" Projesi

İbb'den "İyi Akşamlar İstanbul" Projesi

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluların yolda günün yorgunluğunu müzikle atabilmeleri için "İyi Akşamlar İstanbul" projesini hayata geçirdi.

İbb'den
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluların yolda günün yorgunluğunu müzikle atabilmeleri için "İyi Akşamlar İstanbul" projesini hayata geçirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB Kültür Daire Başkanlığınca başlatılan proje kapsamında, metro istasyonları ve Şehir Hatları vapurlarında belirlenen güzergahlarda, her gün saat 16.00-19.00 arasında profesyonel müzisyenler sahne alacak.

İstasyonlarda küçük konser alanları oluşturulurken, profesyonel müzik grupları her gün aynı saatlerde canlı performans sergileyecek.

Çeşitli enstrümanların kullanılacağı performanslarda, grupların, cazdan Klasik Türk Müziği'ne, dünya müziğinden Türk Halk Müziği'ne, Klasik Batı Müziği'nden pop müziğine geniş bir repertuvarla sahne alacağı bildirildi.

Proje kapsamında, Taksim, Yenikapı, Vezneciler, Levent, İTÜ, Hacıosman, Aksaray, Kirazlı, Ataköy Şirinevler, Kadıköy, Ayrılıkçeşme, Ünalan, Kozyatağı, Bostancı, Pendik, Tavşantepe, Üsküdar, Altunizade, Ümraniye, Yamanevler ve Çekmeköy metro istasyonlarında, Şehir Hatları vapurlarında ise Kadıköy- Eminönü, Kadıköy- Beşiktaş, Kadıköy- Karaköy ve Üsküdar-Eminönü hatlarında konserler verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:19 Kaynak: AA

Kadıköy, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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