Son Dakika Haberleri: İbb'den "İyi Akşamlar İstanbul" Projesi

İbb'den "İyi Akşamlar İstanbul" Projesi

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluların yolda günün yorgunluğunu müzikle atabilmeleri için "İyi Akşamlar İstanbul" projesini hayata geçirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluların yolda günün yorgunluğunu müzikle atabilmeleri için "İyi Akşamlar İstanbul" projesini hayata geçirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:33 Kaynak: AA

İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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