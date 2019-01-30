İbb'den "İyi Akşamlar İstanbul" Projesi
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluların yolda günün yorgunluğunu müzikle atabilmeleri için "İyi Akşamlar İstanbul" projesini hayata geçirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluların yolda günün yorgunluğunu müzikle atabilmeleri için "İyi Akşamlar İstanbul" projesini hayata geçirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:33 Kaynak: AA
AK Parti ve CHP'nin Çekiştiği İlçede Sürpriz Bir Aday Daha Çıktı
Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kılıçdaroğlu'na Ateş Püskürdü: Genel Başkanım Arkamda Durmadı
Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor
İstanbul'da Bir AVM Önünde Silah Sesleri