İbb'den "İyi Akşamlar İstanbul" Projesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluların yolda günün yorgunluğunu müzikle atabilmeleri için "İyi Akşamlar İstanbul" projesini hayata geçirdi.

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