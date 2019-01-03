Son Dakika Haberleri: İbb'den Kar ve Buzlanma Önlemi

İbb'den Kar ve Buzlanma Önlemi

32 dakika önce

Meteorolojinin kar uyarısı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ekipleri, kar ve buzlanmaya karşı önlem için hazır bekliyor.

İbb'den Kar ve Buzlanma Önlemi, System.String[]


Meteorolojinin kar uyarısı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ekipleri, kar ve buzlanmaya karşı önlem için hazır bekliyor. Yol kenarlarına bırakılan içi tuz dolu çuvallar oluşabilecek buzlanma halinde yola serilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar ve buzlanma olaylarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Ekipler meteorolojik tahminler doğrultusunda yağabilecek kar ve oluşacak buzlanmaya karşı çuvallara doldurdukları tuzu yol kenarlarına bıraktı. Oluşabilecek buzlanmaya karşı çuvallarda hazır bulunan tuz yola serilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Tuz çuvallarından görüntü

-Yoldan görüntü

-Genel ve Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:05 Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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