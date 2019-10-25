Son Dakika Haberleri: İBB'den kariyer için yeni eğitim programları
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İBB'den kariyer için yeni eğitim programları

1 saat önce

İBB, gençlerin kariyerlerine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak yeni bir eğitim programı başlatıyor. Eğitimler, kariyer planlarına yönelik olarak 7 farklı alanda yapılacak.

İBB'den kariyer için yeni eğitim programları, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversiteye hazırlanan, devam eden ve iş hayatına atılacak olmanın heyecanını yaşayan gençler için yeni bir eğitim projesi hayata geçiriyor. Gençlere yönelik düzenlenecek eğitimler Cağaloğlu'ndaki İBB Gençlik Ofisi'nde yapılacak. Eğitimler; Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Ekonomi ve Medya, Erasmus+ Hibe Programları ve AB Projeleri, Finansal Okur Yazarlık, İngilizce Konuşma (Speaking), Girişimcilik, İş Hayatında İletişim alanında verilecek.

Gençlere artı değer katmak, kariyerleri için onları bir adım öteye taşımak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programları için kayıtlar başladı. Pazar hariç haftanın altı gününe yayılacak eğitimler kapsamında 7 ayrı konularında düzenlenecek. Bunların yanında Ritim Atölyesi çalışmaları da düzenlenecek.

Akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından verilecek eğitimlere 17 - 30 yaş arası gençler katılabilecek. Müfredatlarına göre 24 ve 32 saatte tamamlanacak olan eğitimler, Kasım ayının ilk haftası başlayacak, Aralık ayının son haftasında bitecek. Ders saatinin yüzde 70'i oranında devam zorunluluğu şartı taşıyan eğitimlerin sonunda gençlere katılım belgesi verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Erasmus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:42 Kaynak: Bültenler
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