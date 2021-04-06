İBB'den Kartal'a proje ziyareti - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut ve ekibi, Kartal'da yapılması planlanan ve hali hazırda devam eden proje alanlarını inceledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut ve ekibi, Kartal'da yapılması planlanan ve hali hazırda devam eden proje alanlarını Kartal Belediyesi yetkilileri ile birlikte ziyaret etti. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Apaydın ve İmam Aydın'ın eşlik ettiği heyet, Neyzen Teyfik Meydanı, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi önü ve Kartal Baba Geçidi'ne kadar bölümü detaylı olarak inceledi.

Yapılan ziyarette söz konusu projeyle ilgili karşılıklı olarak bilgi alışverişi gerçekleştirilerek mevcut durum yerinde incelendi ve Neyzen Teyfik Meydanı'nın yeniden düzenlemesinin yanı sıra Marmaray Kartal İstasyonu'ndan Kartal Baba Geçidi'ne kadar olan Hürriyet Caddesi'nin ve etrafının tamamen yenilenmesi ile ilgili çalışmalar gözden geçirildi.

İBB'nin Kartal'da 3. kreşi olacak

2 saat süren incelemelerin ardından heyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Yunus Mahallesi'ndeki kreşi inceledi. Buradaki çalışmalar ve projeyle ilgili bilgi alan İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut, binadaki düzenlemelerin özellikle çocuklar düşünülerek yapılmasını ve mümkün olduğunca çok oyun alanı bırakılmasını istedi. Kısa zamanda bitirilmesi planlanan Yunus Mahallesi'ndeki kreş; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kartal'da gerçekleştirdiği; Karlıktepe Mahallesi'ndeki kreşinden sonra ikinci kreş yatırımı olacak. Buradaki yapılan görüşmede Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Kartal Belediyesinin 15 kreşe sahip olduğunu belirterek hem proje hem de sonrasındaki süreç ile ilgili işbirliğini sürdüreceklerini belirttiler.

Son olarak kısa süre önce temeli atılan ve çelik konstrüksiyon işleri başlayan Hürriyet Mahallesi sınırları içindeki kreş inşaatına geçen heyet, burada şantiye sorumlularından bilgi aldı. Kartal'ın tam sınırında bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kartal'daki 3. kreşi olacak inşaat alanındaki çalışmanın 3 ay içinde bitirilmesi hedefleniyor. - İSTANBUL