İBB'den Kartal'a proje ziyareti - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut ve ekibi, Kartal'da yapılması planlanan ve hali hazırda devam eden proje alanlarını Kartal Belediyesi yetkilileri ile ziyaret etti. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Apaydın ve İmam Aydın'ın eşlik ettiği heyet, Neyzen Teyfik Meydanı, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi önü ve Kartal Baba Geçidi'ne kadar olan bölümü detaylı olarak inceledi.

Ziyarette, söz konusu projeyle ilgili karşılıklı olarak bilgi alışverişi gerçekleştirilerek mevcut durum yerinde incelendi ve Neyzen Teyfik Meydanı'nın yeniden düzenlemesinin yanı sıra Marmaray Kartal İstasyonu'ndan Kartal Baba Geçidi'ne kadar olan Hürriyet Caddesi'nin ve etrafının tamamen yenilenmesi ile ilgili olasılıkların gözden geçirildiği bildirildi.

İBB'NİN KARTAL'DA ÜÇÜNCÜ KREŞİ OLACAK

2 saat süren incelemelerin ardından heyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Yunus Mahallesi'ndeki kreşi inceleyerek buradaki çalışmalar ve projeyle ilgili bilgi alan İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut, binadaki düzenlemelerin özellikle çocuklar düşünülerek yapılmasını ve mümkün olduğunca çok oyun alanı bırakılmasını istedi. Kısa zamanda bitirilmesi planlanan Yunus Mahallesi'ndeki kreş; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kartal'da gerçekleştirdiği Karlıktepe Mahallesi'ndeki kreşinden sonra ikinci kreş yatırımı olacağı vurgulandı. Buradaki yapılan görüşmede Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Kartal Belediyesi'nin 15 kreşe sahip olduğunu belirterek hem proje hem de sonrasındaki süreç ile ilgili iş birliğini sürdüreceklerini belirtti.

"3 AY İÇERİSİNDE BİTİRİLECEK"

Son olarak kısa süre önce temeli atılan ve çelik konstrüksiyon işleri başlayan Hürriyet Mahallesi sınırları içindeki kreş inşaatına geçen heyet, şantiye sorumlularından bilgi aldı. İBB, Kartal'ın tam sınırında bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kartal'daki 3. kreşi olacak inşaat alanındaki çalışmanın 3 ay içinde bitirilmesi hedeflendiği bildirdi.