İBB'den Kartal'daki proje alanlarına ziyaret - Son Dakika

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan'la Kartal'da tamamlanan ve devam eden projeleri tanıttı.

Kartal'da devam eden çalışmaları ziyaret etmek amaçlı önce Kartal Belediyesi Hizmet Binası'na gelen Arslan, proje odasını gezerek tamamlanan ve devam eden projeleri inceledi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arslan'ın bir sonraki durağı ise, birinci etabı bitirilerek hizmete sunulan, ikinci etabının çalışmaları devam eden Komşuluk ve Dayanışma Meydanı oldu. Cevizli, Orhantepe, Atalar ve Esentepe Mahallesi'nin sosyal alan ihtiyacına cevap vermesi amacıyla projelendirilen Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nın devam eden ikinci etap çalışmaları için bir ziyaret gerçekleştiren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan'a Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Apaydın ve İmam Aydın eşlik etti.

Daha önce 1. etabı tamamlanan ve 6 bin metrekare büyüklüğündeki meydan-park bölümünü vatandaşların hizmetine sunan Kartal Belediyesi, projenin ikinci etabını oluşturan kapalı alanlarında da çalışmalarına devam ediyor. Proje tamamen bittiğinde, ilk aşamada çalışmaları tamamlanan yeşil alanlara; yarı olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı salonlar, sergi ve fuaye alanları, kütüphane, kafeterya, revir, kurs birimleri, spor salonu, otoparklar, tuvaletler ve teras da eklenecek.