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İBB'den köprü geçişlerine yeni düzenleme

1 saat önce

İBB'den köprü geçişlerine yeni düzenleme Panelvan ve kamyonetler artık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanabilecekİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaz köprülerini kullanan araç sınıflarının revize edilmesi teklifini kabul etti.

İBB'den köprü geçişlerine yeni düzenleme
Panelvan ve kamyonetler artık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanabilecek
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaz köprülerini kullanan araç sınıflarının revize edilmesi teklifini kabul etti. Böylelikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi yasak olduğu için ceza yiyen panelvan ve kamyonetler de artık köprüyü kullanabilecek.
Boğaz köprülerinden kaçak geçişlerle ilgili mecliste kabul edilen teklifin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi de harekete geçti. Bu kapsamda yeni bir düzenleme yapıldı. Böylelikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 1. ve 2. sınıf araçların yanı sıra tüm servis araçları, toplu taşıma araçları ve acil servis hizmeti veren araçlar (ambulans, itfaiye, polis vs.) geçebilecek. Düzenleme öncesinde köprüyü kullanması nedeniyle ceza yiyen panelvan ve kamyonetler de yapılan düzenleme sonrası artık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçebilecek. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ise 1. ve 2. sınıf araçların yanı sıra tüm servis araçları, toplu taşıma araçları kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı araçları geçebilecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ise tüm motorlu araçların geçişi sağlanacak.
İBB'den köprü geçişlerine yeni düzenleme
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:05 Kaynak: İHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Genel
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