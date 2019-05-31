Son Dakika Haberleri: İBB'den Köprü Geçişlerine Yeni Düzenleme (3 Ek Fotoğraf)
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İBB'den Köprü Geçişlerine Yeni Düzenleme (3 Ek Fotoğraf)

1 saat önce

İstanbul DHA - BOĞAZ Köprülerini kullanan araç sınıflarının revize edilmesi teklifi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edildi.

İBB'den Köprü Geçişlerine Yeni Düzenleme (3 Ek Fotoğraf), System.String[]


İstanbul DHA - BOĞAZ Köprülerini kullanan araç sınıflarının revize edilmesi teklifi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edildi. Buna göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi yasak olduğu için ceza kesilen panelvan ve kamyonetler köprüyü kullanabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, boğaz köprülerinden kaçak geçişlerle ilgili mecliste kabul edilen teklifin ardından yeni düzenleme yoluna gitti. Buna göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 1. ve 2. sınıf araçların yanı sıra tüm servis araçları, toplu taşıma araçları ve acil servis hizmeti veren araçlar (ambulans, itfaiye, polis vs) geçebilecek. Daha önce köprüyü kullandığı için ceza kesilen panelvan ve kamyonetler de artık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçebilecek. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ise 1. ve 2. sınıf araçların yanı sıra tüm servis araçları, toplu taşıma araçları kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı araçları geçebilecek. Yavuz Sultan Selim köprüsünden ise tüm motorlu araçlar geçiş yapabilecek.

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:05 Kaynak: DHA
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