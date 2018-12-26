Son Dakika Haberleri: İbb'den Küçük Çocuğa Oyuncak Jesti

İbb'den Küçük Çocuğa Oyuncak Jesti

1 saat önce

İstanbul'da oğlunun oynadığı oyundaki trafiğin fotoğrafını Twitter'da İBB Beyaz Masa etiketiyle paylaşan babanın sesine kulak veren İBB ekipleri, küçük çocuğa oyuncak İETT otobüsü hediye etti.

İbb'den Küçük Çocuğa Oyuncak Jesti, System.String[]
İstanbul'da oğlunun oynadığı oyundaki trafiğin fotoğrafını Twitter'da İBB Beyaz Masa etiketiyle paylaşan babanın sesine kulak veren İBB ekipleri, küçük çocuğa oyuncak İETT otobüsü hediye etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa etiketiyle oğlu küçük Eymen'in oyunundaki trafik sorununu paylaşan babaya, İBB ekipleri duyarsız kalmadı. Sosyal medyada İBB Beyaz Masa Halkla İlişkiler Birimi ile baba arasında geçen mesajlaşmada, küçük Eymen'in oyunundaki trafik sorununa çözüm bulundu. İBB ekipleri sosyal medyadaki fotoğrafa, "Toplu taşıma kullanarak trafiksiz bir hayata siz de katkı sunabilirsiniz. Oyuncakların sahibine maket İETT otobüsü hediye etmek isteriz" notuyla paylaştı. Bunun üzerine küçük Eymen'le bir araya gelen İBB ekipleri, küçük çocuğa oyuncak İETT otobüsünü hediye etti. İBB ekipleri ve küçük Eymen'in babası arasında yaşanan bu eğlenceli mesajlaşma kısa sürede sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:41 Kaynak: İHA

İstanbul, Twitter, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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