İBB'nin uyarısında " AKOM verilerine göre bu gece yarısı başlayıp yarın sabah saatlerine kadar devam edecek kuvvetli sağanak yağış beklenmekte. Ani ve yoğun yağışların oluşturabileceği olası olumsuz durumlar için ALO 153 Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurulabilir" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › İbb'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı - Son Dakika

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