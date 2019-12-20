İBB'DEN LODOS UYARISI - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB'DEN LODOS UYARISI - Son Dakika

İBB'DEN LODOS UYARISI

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) fırtına uyarısı yaptı.

İBB'DEN LODOS UYARISI, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) fırtına uyarısı yaptı.

İBB'nin açıklamasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve  AKOM'un verileri yer aldı. Yazılı açıklamada, " İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren lodos fırtınası bekleniyor. Uzmanlar, vatandaşları fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı" deninlid.

Açıklama şöyle devam etti:

"İstanbul'da hafta boyunca güneyli yönlerden (Lodos) hafif esen rüzgarın Cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına (40-70km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.  Fırtınanın Pazar akşam saatlerinden itibaren şiddetini daha da arttırarak aralıklarla tam fırtına (60-90km/s) şeklinde Pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar; vatandaşlara fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuyor.   İBB ekipleri, AKOM'un koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışarak olası ulaşım sıkıntıları ile kazalara karşı anında müdahale edecek.  Öte yandan, İstanbul'da yeni hafta başı (Pazartesi) itibariyle Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların 4-6 derece birden azalarak mevsim normallerine gerileyeceği tahmin ediliyor"


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı
Meteorolojiden Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için fırtına uyarısı yapıldı İmamoğlu açıkladı: Adalar'a faytonların yerine elektrikli araçlar geliyor Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı

Son Dakika Haberleri
22:50 Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi - Son Dakika
22:50 Uzatmalarda beraberlik geldi - Son Dakika
22:50 Bursa'da serebral palsi hastası Yusuf için yardım gecesi düzenlendi - Son Dakika
22:47 İki aile arasındak silahlı kavga 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Son Dakika
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
22:45 Batı Karadeniz Birliği İller Bankası'na ziyarette bulundu - Son Dakika
21:30 Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:54:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB'DEN LODOS UYARISI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]