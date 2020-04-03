İBB'den metro şantiyelerinde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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İBB'den metro şantiyelerinde koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro şantiyelerinde çalışan personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskini azaltmak için bir dizi önlem aldı.

İBB'den metro şantiyelerinde koronavirüs tedbirleri, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro şantiyelerinde çalışan personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskini azaltmak için bir dizi önlem aldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınıyla ilgili aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekleyen İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı, devam eden metro şantiyelerindeki görevli personelin koronavirüse yakalanma riskini azaltmak için bir dizi tedbiri hayata geçirdi.

Yüklenici firmalara gönderilen yönergeye göre, tüm şantiyelerde hijyen ve dezenfektan malzemeleri stoklu ve yeterli miktarda bulundurulacak. Personelin kullandığı yatakhane, yemekhane, çay ocakları ve servis araçları günde iki kez olmak üzere periyodik olarak dezenfekte edilecek. Yatakhanelerde, yataklar arası mesafe en az 3 metre olacak, ranzaların bir katı kullanılmayacak.

Şantiye sahasında ateş ölçer, eldiven ve maske gibi malzemeler her zaman hazır bulundurulacak. Rutin görevli personelin, günde iki kez ateşi ölçülecek. Ateşi yüksek çıkan personel, sağlık görevlileri gelinceye kadar izole bir ortamda bekletilecek.

Toplantılara dışarıdan katılım olmayacak

Ayrıca yeme, içme, temizlik ve ulaşımdan sorumlu tüm personel, her sabah sağlık taramasından geçirildikten sonra işbaşı yapabilecek. Bununla birlikte şantiyelerde personele servis edilen yiyecek ve içecekler paketli olarak sunulacak.

Alınan tedbir kararları doğrultusunda şantiyelerde zorunlu olmadıkça toplantı yapılmayacak. Toplantının zaruri olduğu durumlarda ise sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyulacak. Toplantılara dışarıdan katılımcı kesinlikle alınmayacak.

Öte yandan İBB'ye bağlı ekipler, şantiyelerde görev alan personele koronavirüs semptomları ve etkileriyle ilgili bilgilendirmeler yapacak. Kendisinde bu semptomları hisseden personelle ilgili zaman kaybetmeden gerekli tedbirler alınacak.

İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı'na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliği, önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek amacıyla metro şantiyelerini düzenli olarak denetleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:00 Kaynak: AA

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