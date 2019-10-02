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İBB'den metrobüs açıklaması

12 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs hattında meydana gelen yoğunluğun azaltılması için bir dizi çalışmanın başlatıldığını duyurdu.

İBB'den metrobüs açıklaması, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs hattında meydana gelen yoğunluğun azaltılması için bir dizi çalışmanın başlatıldığını duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamada, yolcu artışına neden olan Üsküdar - Sancaktepe Metro Hattı'nın her seferi için Altunizade İstasyonu'na 3 boş otobüs gönderilmeye başlandığı, istasyon girişindeki turnikelerin de metro çıkışına çekileceği belirtildi.

Üniversitelerin açılması ve Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metrosu'nun sefer sayısının arttırılmasından dolayı yoğunluğun arttığı ifade edilen açıklamada, "Günlük 750 bin yolcu kapasitesine sahip hattaki yolculuk sayısının 1 milyonu aştığı görüldü." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Metrobüs hattında yoğunluk azaltıcı, kapasite arttırıcı 3 ayrı çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 525 körüklü otobüsün hizmet verdiği hatta 10 araç daha eklendi. Sögütlüçeşme'den Zincirlikuyu istikametine giden her 3 araçtan bir tanesi boş kalkıyor. Yolcu sayısının arttığı pik saatlerde boş otobüslerin dolu istasyonları rahatlatması amaçlanıyor. İETT, Altunizade İstasyonu'na uzanan üst geçit ve turnike bölgesindeki yoğunluğu almak için istanbulkart turnikelerini metro çıkışına çeken bir çalışma başlattı. Bu istasyondan metrobüs hattına aktarma yapacak vatandaşlar, yarından itibaren istanbulkartlarını metro çıkışındaki turnikelerde okutacaklar. Çalışmayla üst geçit ve istasyondaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:30 Kaynak: AA
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