Son Dakika Haberleri: İBB'den metrobüs güzergahına esnek bariyer

İBB'den metrobüs güzergahına esnek bariyer

39 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, motosiklet sürücülerinde gelen talep doğrultusunda metrobüs güzergahındaki bariyerleri yeniden düzenliyor.

İBB'den metrobüs güzergahına esnek bariyer, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, motosiklet sürücülerinde gelen talep doğrultusunda metrobüs güzergahındaki bariyerleri yeniden düzenliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:07 

Ekonomi
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