İBB'den metrobüs güzergahına esnek bariyer
39 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, motosiklet sürücülerinde gelen talep doğrultusunda metrobüs güzergahındaki bariyerleri yeniden düzenliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, motosiklet sürücülerinde gelen talep doğrultusunda metrobüs güzergahındaki bariyerleri yeniden düzenliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:07
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