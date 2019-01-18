Son Dakika Haberleri: İbb'den Öğrencilere Karne Hediyesi

İbb'den Öğrencilere Karne Hediyesi

54 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından 'Karneni Getir Buzda Kay' sloganı ile Silivrikapı Buz Pisti'nde düzenlenen etkinliğin ilk gününe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından 'Karneni Getir Buzda Kay' sloganı ile Silivrikapı Buz Pisti'nde düzenlenen etkinliğin ilk gününe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Silivrikapı Buz Pisti'nde bugün başlayan ve 1 Şubat'a kadar devam edecek etkinliğe karnesiyle gelen öğrenciler buz pateniyle tanıştı.

Spor İstanbul'un ilk olarak 2015 yılında hayata geçirdiği "Karneni Getir Buzda Kay" etkinliği bu yıl da devam etti.

Öğrencilere karne hediyesi olarak buz pateni yapma fırsatı verildi. Aileleriyle Silivrikapı Buz Pisti'ne gelen çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Deneyimli buz pateni antrenörleri eşliğinde eğitim alan çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Yarıyıl tatili boyunca sürecek etkinliğe katılmak isteyen öğrenciler, 09.00-18.00 saatlerinde tesisten faydalanabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:52 Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Silivrikapı, Güncel
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