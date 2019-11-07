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İBB'den okullarda deprem farkındalık eğitimi

8 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), merkez üssü Silivri'deki 5,8'lik depremin ardından deprem gerçeğini unutturmamak için toplumun farklı kesimlerine verilen "Deprem Farkındalık ve Güvenli Yaşam Eğitimleri", okullarda devam ediyor.

İBB'den okullarda deprem farkındalık eğitimi, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), merkez üssü Silivri'deki 5,8'lik depremin ardından deprem gerçeğini unutturmamak için toplumun farklı kesimlerine verilen "Deprem Farkındalık ve Güvenli Yaşam Eğitimleri", okullarda devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğünün organizasyonu, Afet Koordinasyon Merkezi'nin desteğiyle pilot bölge olarak seçilen Avcılar ve Silivri'de verilen "Deprem Farkındalık ve Güvenli Yaşam Eğitimleri"nin ardından okullara geçildi.

Bu kapsamda 17 günde 21 okuldaki çok sayıda öğrenciye, deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili hayat kurtarıcı bilgiler verildi.

Sismoloji Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış'ın anlatımıyla, Avcılar Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nda başlanan eğitimlerde, öğrencileri sıkmadan ve korkutmadan deprem gerçeği gözler önüne serildi.


Fener Rum Patrikhanesi'nde eğitim

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna dikkat çekilen eğitimlerde, depreme ve onun meydana getirebileceği zararlara hazırlıklı olma ve gerekli önemleri almanın önemine dikkat çekiliyor. Prof. Dr. Şerif Barış ve uzman eğitimciler aracılığı ile toplumun tüm kesimlerine verilmeye çalışılan eğitimlerde ayrıca, proaktif bir yaklaşımla deprem öncesi, deprem anında ve ardından neler yapılması gerektiği anlatılıyor.


Deprem Farkındalık ve Güvenli Yaşam Eğitimlerinden biri de Fener Rum Patrikhanesi'nde verildi. Yine Şerif Barış tarafından verilen eğitim, patrikhanedekiler tarafından ilgiyle dinlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avcılar, Silivri, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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