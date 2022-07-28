İbb'den Otobüslerde Ücretsiz Wi-Fi - Son Dakika
Üye Girişi

İbb'den Otobüslerde Ücretsiz Wi-Fi

28.07.2022 16:11
İbb'den Otobüslerde Ücretsiz Wi-Fi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım araçlarındaki internet altyapısını yeniliyor. Proje kapsamında bu yıl, bin otobüse yeni İBB Wi-Fi altyapısı kuruldu. Böylece metrobüs dahil, 3 binin üzerinde otobüste ücretsiz internet sağlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım araçlarındaki internet altyapısını yeniliyor. Proje kapsamında bu yıl, bin otobüse yeni İBB Wi-Fi altyapısı kuruldu. Böylece metrobüs dahil, 3 binin üzerinde otobüste ücretsiz internet sağlanıyor.

İBB, ücretsiz internet hizmetini toplu ulaşım araçlarında da yaygınlaştırmak için proje başlattı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve İBB iştiraki İSTTELKOM tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl bin İETT otobüsünün internet altyapısı yenilendi. İstanbul'da internet hizmeti verilen otobüs sayısı metrobüs de dahil olmak üzere 3 bin 312'ye yükseldi. Böylelikle günde yaklaşık 15 bin İstanbullu, seyahat halindeyken ücretsiz internetten faydalanabiliyor.

TOPLU TAŞIMADA KESİNTİSİZ İNTERNET

İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Erol Özgüner, toplu taşıma araçlarında Wi-Fi kullanımının oldukça yüksek olduğuna dikkat çekerek "Bu çalışmayla birlikte otobüsle seyahat eden İstanbullulara çok daha hızlı bir Wi-Fi hizmetini sunmuş olacağız" dedi.

İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz ise "Yaptığımız altyapı güçlendirme çalışmaları ile vatandaşlarımız yolculuk esnasında kesintisiz internet kullanmaya keyifle devam edecek. İstanbullulara en iyi dijital deneyimi sunmak ve yaşam kalitesini artırmak istiyoruz" dedi.

"İSTANBUL SENİN'İ İNDİR, ÜCRETSİZ Wi-Fi'DAN YARARLAN"

İBB tarafından 9 bin 563 noktada verilen İstanbul WiFi hizmeti, günde 5 milyon İstanbulluya ulaşıyor. İBB Wi-Fi hizmetine sadece "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden erişebilmek mümkün. Bu uygulama ile ilk 3 ay boyunca, vatandaşların dilediği gibi kullanabileceği 60 GB'lik bir kullanım hakkı da bulunuyor. Kullanıcılar kalan kota bilgilerini de anlık olarak buradan takip edebiliyor.

YORUMLAR
500
Exxen ücretsiz nasıl izlenir? Exxen fiyatı ne kadar? Exxen ücretsiz nasıl izlenir? Exxen fiyatı ne kadar? Bayraklı Belediyesi, Ücretsiz Sağlık Hizmetlerinin Kapsamını Genişletti Bayraklı Belediyesi, Ücretsiz Sağlık Hizmetlerinin Kapsamını Genişletti
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb'den Otobüslerde Ücretsiz Wi-Fi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:39 CHP Gençlik Kolları'nın 'provokasyon' iddiasına Savcı Sayan'dan yanıt: Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye bekleriz
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 16:20:42. #1.13#
SON DAKİKA: İbb'den Otobüslerde Ücretsiz Wi-Fi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement