İBB'den otogarda bekleyen sığınmacılara ikram - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB'den otogarda bekleyen sığınmacılara ikram - Son Dakika

İBB'den otogarda bekleyen sığınmacılara ikram

7 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Edirne'ye gitmek üzere İstanbul Otogarı'nda bekleyen sığınmacılara çeşitli ikramlarda bulunuyor.

İBB'den otogarda bekleyen sığınmacılara ikram, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Edirne'ye gitmek üzere İstanbul Otogarı'nda bekleyen sığınmacılara çeşitli ikramlarda bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Edirne'ye gitmek üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın eden sığınmacılara yiyecek ve içecek ikramı yapıyor.

İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca otogarda konuşlandırılan Mobil Büfeler'de mülteciler için çorba, kumanya, çay, su veriliyor. Özellikle çocuklar için meyve sularının da yer aldığı Mobil Büfeler, günde 2 bin kişiye hizmet verebilecek.

İBB yetkilileri, bu sabah saatlerinde başlayan ikramların, yoğunluk azalıncaya kadar devam edeceğini belirtti.

Sığınma hakkı

Uluslararası hukuk ile mültecilere dair uluslararası sözleşme ve mutabakatlara göre, kendilerini güvende hissetmeyen, savaş ve benzeri korkular nedeniyle ülkelerini terk eden her insan başka bir ülkeye sığınma hakkına sahip bulunuyor.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 14. maddesinde de "Herkes zulüm karşısında başka ülkelerde sığınma talebinde bulunma ve sığınma hakkından yararlanma hakkına sahiptir." ibaresi yer alıyor.

AB'nin göç politikasını şekillendiren ve hala üzerinde çalıştığı "Ortak Avrupa İltica Sistemi"ne göre ise "kendi vatanında ciddi zulüm ve zarar tehdidiyle karşı karşıya kaldığı için kaçan ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilere" iltica verilmesi gerekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus kanalına konuşan Esed: Türkiye'ye düşmanca bir şey yapmadık
Sığınmacı akını korkusu yaşayan Anastasiadis, AB'ye seslendi: Erdoğan'a baskı yapın Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili manipülasyon içerikli sosyal medya paylaşımlarına soruşturma Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü

Son Dakika Haberleri
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 21:56:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB'den otogarda bekleyen sığınmacılara ikram - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]