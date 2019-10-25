Son Dakika Haberleri: İBB'den "otogarda yıkım" açıklaması
Son Dakika Güncel İBB'den 'otogarda yıkım' açıklaması

İBB'den "otogarda yıkım" açıklaması

45 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yıkıma ilişkin, yıkılan binaların yasal olarak sahipleri veya kiracıları olmadığı için mevzuat gereği yazılı bir tebligat gönderilemediğini açıkladı.

İBB'den

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yıkıma ilişkin, yıkılan binaların yasal olarak sahipleri veya kiracıları olmadığı için mevzuat gereği yazılı bir tebligat gönderilemediğini açıkladı.

İBB'den yapılan açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın mülkiyetinin 5 Mayıs'tan itibaren belediyede olduğu aktarılarak, otogarda metruk, sağlıksız koşular taşıyan ve tehlike arz eden binalar tespit edilerek yıkımlarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, yıkılan yerler arasında sağlıklı şartlarda işleyen işletmeler bulunmadığı savunularak, "Esnafın olduğu, ticaretin yapıldığı, sağlıklı şartlarda hizmetin verildiği yerlerde herhangi bir yıkım uygulaması yapılmamaktadır. İBB, yıkılan binaların yasal olarak sahipleri veya kiracıları olmadığı için mevzuat gereği yazılı bir tebligat gönderememektedir. Bu nedenle tebligat sözlü ve otogara asılan büyük afişlerle yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İBB, bir süre önce devraldığı otogarda 1 Ekim'den itibaren yıkım ve temizlik çalışmaları başlatmış, yıkılan yerlerde faaliyet gösteren kişiler, kendilerine tebligat gönderilmediği gerekçesiyle duruma tepki göstermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:14 Kaynak: AA
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