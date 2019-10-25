Son Dakika Haberleri: İBB'den "otogarda yıkım" açıklaması
Son Dakika Ekonomi İBB'den 'otogarda yıkım' açıklaması

İBB'den "otogarda yıkım" açıklaması

32 dakika önce

İBB tarafından, "Esnafın olduğu, ticaretin yapıldığı, sağlıklı şartlarda hizmetin verildiği yerlerde herhangi bir yıkım uygulaması yapılmamaktadır.

İBB'den

İBB tarafından, "Esnafın olduğu, ticaretin yapıldığı, sağlıklı şartlarda hizmetin verildiği yerlerde herhangi bir yıkım uygulaması yapılmamaktadır. İBB, yıkılan binaların yasal olarak sahipleri veya kiracıları olmadığı için mevzuat gereği yazılı bir tebligat gönderememektedir." açıklaması yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'ye Kemerburgaz Kent Ormanı tepkisi: Halkı yanlış bilgilendiriyor
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Konut hesabında kritik değişiklikler! Yetki Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geçti Tecil faiz oranı düşürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 14:57:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İBB'den "otogarda yıkım" açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]