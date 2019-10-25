İBB tarafından, "Esnafın olduğu, ticaretin yapıldığı, sağlıklı şartlarda hizmetin verildiği yerlerde herhangi bir yıkım uygulaması yapılmamaktadır. İBB, yıkılan binaların yasal olarak sahipleri veya kiracıları olmadığı için mevzuat gereği yazılı bir tebligat gönderememektedir." açıklaması yapıldı.