İBB'den "otogarda yıkım" açıklaması
32 dakika önce
İBB tarafından, "Esnafın olduğu, ticaretin yapıldığı, sağlıklı şartlarda hizmetin verildiği yerlerde herhangi bir yıkım uygulaması yapılmamaktadır.
İBB tarafından, "Esnafın olduğu, ticaretin yapıldığı, sağlıklı şartlarda hizmetin verildiği yerlerde herhangi bir yıkım uygulaması yapılmamaktadır. İBB, yıkılan binaların yasal olarak sahipleri veya kiracıları olmadığı için mevzuat gereği yazılı bir tebligat gönderememektedir." açıklaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:24
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'ye Kemerburgaz Kent Ormanı tepkisi: Halkı yanlış bilgilendiriyor Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Konut hesabında kritik değişiklikler! Yetki Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geçti Tecil faiz oranı düşürüldü