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İBB'den Paris Belediyesi protokolü ve Tarkan'ın arazisine ret kararı
6 saat önce
İBB ile Paris Belediyesi arasındaki protokol AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi. Sanatçı Tarkan Tevetoğlu'na ait Bayrampaşa'da bulunan araziye otel ve benzinlik yapımı için yapılan başvuruya da İBB meclisinden izin çıkmadı
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İBB ile Paris Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalanması teklifini Fransa'nın Türkiye aleyhtarı siyaseti gerekçesiyle reddetti.
İBB Meclisi Şubat ayı ikinci oturumu Saraçhane'deki Meclis salonunda gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:17
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