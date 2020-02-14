İBB'den Paris Belediyesi protokolü ve Tarkan'ın arazisine ret kararı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İBB'den Paris Belediyesi protokolü ve Tarkan'ın arazisine ret kararı - Son Dakika Dünya

İBB'den Paris Belediyesi protokolü ve Tarkan'ın arazisine ret kararı

6 saat önce

İBB ile Paris Belediyesi arasındaki protokol AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi. Sanatçı Tarkan Tevetoğlu'na ait Bayrampaşa'da bulunan araziye otel ve benzinlik yapımı için yapılan başvuruya da İBB meclisinden izin çıkmadı

İBB'den Paris Belediyesi protokolü ve Tarkan'ın arazisine ret kararı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İBB ile Paris Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalanması teklifini Fransa'nın Türkiye aleyhtarı siyaseti gerekçesiyle reddetti.


İBB Meclisi Şubat ayı ikinci oturumu Saraçhane'deki Meclis salonunda gerçekleştirildi.

Euronews.com'da Görüntüle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fransa, Paris, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB, Kanal İstanbul'a karşı harekete geçti: Avukatlar durdurmak için başvurdu
Adalar'da faytonların yerine gelen elektrikli araçları İETT işletecek Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi Ekrem İmamoğlu: Birkaç aydır deprem rüyası görüyorum

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 06:26:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB'den Paris Belediyesi protokolü ve Tarkan'ın arazisine ret kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]