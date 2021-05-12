İBB'den Ramazan Bayramı'da altı konser - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pandemi nedeniyle online kanallarda gerçekleştirdiği Ramazan etkinliklerini bayramda da sürdürecek. Müzikseverler, Ramazan Bayramı boyunca farklı tarzlardaki altı farklı konserle buluşturulacak.İBB iştiraki KÜLTÜR AŞ ve İBB Orkestralar Müdürlüğünün sosyal medya kanallarından yayınlanacak etkinliklerle, evlerde geçirilen bayrama eğlence katacak.

ÜÇ GÜNE ÜÇ KONSER

Pandemi döneminde müzisyenlerin desteklenmesi ve evde geçirilen zamanların kültür sanatla zenginleşmesi için pek çok proje gerçekleştiren KÜLTÜR AŞ, Ramazan Bayramı'nda müzikseverleri farklı tarzlardaki üç özel konserle buluşturacak.

Kültür AŞ'nin IGTV ve Kültür.İstanbul YouTube hesaplarında saat 20.00'de yayınlanacak konserlerden ilki, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 13 Mayıs, Perşembe günü gerçekleşecek. Karadeniz müziğine gönül veren İhsan Eş ve Selçuk Balcı müzikseverlerle buluşacak.

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, muhteşem ses rengi ve kendine özgü yorumuyla hiçbir müzik türüne sığdırılamayan Ceylan Ertem ile halk müziği ve mistik müzik üzerine özgün çalışmalar yapan Coşkun Karademir bir araya gelecek.

Bayramın son günü olan 15 Mayıs'ta ise, Rumeli ve Balkan ezgilerinin yanında, farklı dillerden ve kültürlerden geniş bir repertuvara hâkim olan, güçlü sesi ve dokunaklı yorumuyla çeşitli müzik türünden birçok şarkıyı müzikseverlerle buluşturan Yasemin Göksu müzikseverlerin karşısında olacak.

ESKİ BAYRAMLAR HATIRLANACAK

İBB Orkestralar Müdürlüğü de bayram süresince üç konser gerçekleştirecek. Bayramın ilk günü saat 10.00'da "Bayram Sabahı" adıyla, klarnet üstadı Mustafa Kandıralı'nın icrasıyla TRT ekranlarından evlerimize konuk olduğu günleri anımsatan etkinlik hayata geçirilecek. Gökhan Karcebaş şefliğindeki İBB Türk Sanat Müziği Topluluğunun eşliğinde, klarnet sanatçısı Altan Gözetlik, saz eserleri ve oyun havalarını solo olarak icra edecek.

Bayramın ikici gününde yurdumuzun çeşitli bölgelerinden seçilen hareketli ve neşeli eserler, İBB Türk Halk Müziği Topluluğu'ndaki dört farklı solist tarafından 13.00'te seslendirilecek. Bayramın son günü olan 15 Mayıs'ta daİBB Türk Sanat Müziği ve Halk Müziği toplulukları, yine saat 13.00'te Rumeli türkülerinden hazırlanan repertuvarını izleyenlerle paylaşacak.