Son Dakika Haberleri: İBB'den Ramazan Bayramı etkinlikleri
Son Dakika Güncel Haber

İBB'den Ramazan Bayramı etkinlikleri

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenikapı ve Maltepe sahillerinde Ramazan Bayramı boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

İBB'den Ramazan Bayramı etkinlikleri, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenikapı ve Maltepe sahillerinde Ramazan Bayramı boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenikapı ve Maltepe sahillerindeki etkinlik alanlarında, Türk sanat müziğinden Türk halk müziği dinletilerine, tiyatrodan sahne gösterilerine, orta oyunlarından Hacivat-Karagöz gösterilerine kadar pek çok etkinlik İstanbullularla buluşacak.
İstanbullular birbirinden değerli sanatçıların konserleriyle müzik dolu saatler yaşayacak.
Maltepe sahilindeki etkinlik alanında 5 Haziran'da Onur Şan, 6 Haziran'da Coşkun Sabah, 7 Haziran'da İsmail Altunsaray, 8 Haziran'da Yusuf Güney ve 9 Haziran'da Koliva sahne alacak.
Yenikapı sahilinde ise 7 Haziran'da Özgün, 8 Haziran'da Bahadır Tatlıöz müzikseverlerle buluşacak.
Etkinlik alanlarına gelen çocuklar, hazırlanan renkli ve eğlenceli programlar sayesinde keyifli bir bayram tatili yaşayacak. Çocuklar, animatör sunucu ile renkli zamanlar geçirecek, yarışmalara katılacak ve çocuk şarkıları dinleyecekler. Geleneksel sanatlardan orta oyunu, meddah ve Karagöz-Hacivat gösterileri izleyecek olan çocuklar, renkli tiyatro oyunları ile eğlencenin tadına varacak.
İstanbullular, etkinlik alanında kurulan çarşıda sıcak yemekten tatlılara, simitten Osmanlı şerbetine kadar geleneksel tatların yanı sıra el sanatları ürünlerinden giyime, kitaptan hediyelik eşyaya kadar ihtiyaç duydukları her şeye rahatlıkla ulaşabilecek.
Her gün saat 12.00'de açılacak olan çarşıda ayrıca el sanatları ve geleneksel sanatlara ait pek çok ürün, usta ellerin canlı performanslarıyla etkinlik alanlarında kurulan stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:11 Kaynak: AA
Maltepe, Ramazan Bayramı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı Zonguldak'ta bayramda silah sıkma geleneği bu yıl da sürdü Selçuk Şahin ve Emel Şahin Çeşme'de aşk tazeledi 300 torunu bayramını kutlamak için metrelerce kuyruk oluşturdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 11:22:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İBB'den Ramazan Bayramı etkinlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]