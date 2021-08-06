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İBB'den Rumeli Hisarı'na saray gibi lojman - Son Dakika

İBB'den Rumeli Hisarı'na saray gibi lojman

06.08.2021 14:36
İBB'den Rumeli Hisarı'na saray gibi lojman, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Sarıyer Rumeli Hisarı'nda bulunan Şehitlik Mezarlığı ve Naif Baba Tekkesi arazisi içerisinde yaptığı saray yavrusu lojmana milyonlarca lira harcandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Sarıyer Rumeli Hisarı'nda bulunan Şehitlik Mezarlığı ve Naif Baba Tekkesi arazisi içerisinde yaptığı saray yavrusu lojmana milyonlarca lira harcandı. Başkan Ekrem İmamoğlu'nun Eylül ayında ikamet olarak kullanmaya başlayacağı iddia edilen boğaza nazır lojman için kaç milyon liralık harcama yaptığı belirlenemediğinden, masraflar tartışma konusu oldu. Mülkiyeti Robert Kolejinden İBB'ye geçen vakıf arazisinde başkanlık konutu yapıldığı iddia edildi.

Milyonlarca lira harcanan Rumelihisarı'ndaki binanın başkanlık konutu yapılacağı iddiaların sorulduğu İBB Başkanı İmamoğlu "İBB'nin kendi arazileri vardır, bu binaların kullanımları için kurum karar verir. Bunun adı lojmandır, başka bir şeydir. Kendisi için birisi konut yapmaz. Lojman yapar" dedi.

Rumeli Hisarı'nda İBB mülkiyetinde yapılan inşaat çalışmasında lüks malzemeler kullanılması, bu çalışmaya ne kadar masraf edildiğinin açıklanmaması tepkilere neden oldu. Rumeli Hisarı Şehitlik Dergahı ve Naif Baba Tekkesi'nin arazisi içerisinde yer alan ve İBB'nin mülkiyetinde bulunan alana başkanlık konutu yapıldığı iddia edildi. İddiaya göre milyonlarca lira harcanarak yapılan çalışmalarda bahçedeki 160 yıllık ceviz ağacının da kesilerek yerine kış bahçesi yapılması dikkat çekti.

Çalışmaların yapıldığı Fenerli Türbe Sokak'ta bulunan alan drone ile havadan da görüntülendi. Hummalı bir çalışmanın yapıldığı alanda bir kış bahçesinin olduğu, çevre düzenlemesinin yapıldığı görüldü. Bahçede havuz olarak yapılan büyük bir alanında daha sonra kapatılarak fonksiyon değişikliğine gidildiği dikkat çekti.

Rumelihisarı- Aşiyan Füniküler hattında incelemelerde bulunan İmamoğlu, Rumeli Hisarı'nda bulunan İBB arazisine başkanlık konutu yapıldığı iddialarına ilişkin olarak, "İBB'nin kendi arazileri vardır, bu binaların kullanımları için kurum karar verir. Bunun adı lojmandır, başka bir şeydir. Kendisi için birisi konut yapmaz. Lojman yapar. Bunun nasıl yapıldığını da kamuoyu ile paylaşır. Bazı inşaatlarımıza gece girmeye çalışan ajanslar, yan duvarına tırmanıp görüntü almaya çalışan televizyonlar, böyle şeyler duyuyorum. O basına Allah akıl versin diyorum. Var olan Büyükşehir Belediyesi'nin binaları. Yeni bir bina yapmak yok. Tarihi eserleri koruyoruz, binaları restore ediyoruz. Senin gibi basın mensuplarının bize soru sormasını, binanın duvarından tırmanıp yan komşu binanın üstünden çıkıp kendi canını tehlikeye atacak komik komik işlere baş vurmasını istemiyoruz. Bize sorun, cevap veririz. Halkımız bilgi alması gerektiği yerde o bilgiyi veririz. Yaptığımız her şey kamuya aittir, kişiye ait değildir" ifadelerini kullandı.

(Yunus Emre Şeker - Hasan Zahid Ezim/İHA)

İBB'den Rumeli Hisarı'na saray gibi lojman
İBB'den Rumeli Hisarı'na saray gibi lojman
İBB'den Rumeli Hisarı'na saray gibi lojman
İBB'den Rumeli Hisarı'na saray gibi lojman

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Rumeli, Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İBB'den Rumeli Hisarı'na saray gibi lojman - Son Dakika


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