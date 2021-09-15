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İBB ekipleri İstinye Spor Kulübü tesislerini işte böyle yıktı - Son Dakika

İBB ekipleri İstinye Spor Kulübü tesislerini işte böyle yıktı

15.09.2021 19:18

- İBB ekipleri İstinye Spor Kulübü tesislerini işte böyle yıktı İBB'nin şafak vaktinde yaptığı yıkım güvenlik kamerasında İBB'ye bağlı ekipler sabah saatlerinde iş makineleriyle İstinye Spor Kulübü Sosyal Tesislerini yıktı.

- İBB ekipleri İstinye Spor Kulübü tesislerini işte böyle yıktı

İBB'nin şafak vaktinde yaptığı yıkım güvenlik kamerasında

İSTANBUL - İBB'ye bağlı ekipler sabah saatlerinde iş makineleriyle İstinye Spor Kulübü Sosyal Tesislerini yıktı. Yıkım anları güvenlik kameralarına yansırken mahalle muhtarı, "Gece 4 buçukta geldiler, üzerimize dozer sürdüler" dedi.

Sarıyer İstinye Mahallesi'nde bulunan İstinye Spor Kulübü Sosyal Tesisleri bu sabaha karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerce iş makineleriyle yıkıldı. Şafak vakti gerçekleştirilen yıkımın sonuçları sabahın ilk ışığıyla gün yüzüne çıktı. İstinye Spor Kulübü'nün tek gelir kaynağı olduğu öğrenilen tesisin yıkılmış olması mahalle halkının büyük tepkisini çekti. İşletmenin kısa bir süre önce bir kısmının yıkıldığı, ancak vatandaşların karara engel olması üzerine yıkımın durdurulduğu, İstinye Spor Kulübü Mesul Müdürü Hasan Fırat tarafından 1 ay önce gerekli yerin ecrimisili için İBB'ye başvurduğu öğrenildi. Olayın ardından mahallelinin tepkisi her geçen dakika büyümeye devam ederken İstinye Mahallesi Muhtarı Recep Alkan, yıkıma engel olmak istediklerinde iş makinelerinin üzerlerine sürüldüğünü iddia etti.

"Üzerimize dozer sürdüler"

Sarıyer İstinye Mahallesi Muhtarı Recep Alkan, "Gördüğünüz bu mekan 1988 yılından beri İstinye Spor Kulübümüze ait kullanılan bir çay bahçesi ve spor kulübümüzün tek gelir kaynağı. Bundan üç ay önce bir tadilat oldu burada biraz daha güzelleşti. Bu da buradaki birkaç kişinin iştahını kabarttı. Birkaç itirazcı büyükşehire ait bir miktar yer var diye itiraz ederek buradan imza topladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hiçbir tebliğ yapılmadan, hiçbir uyarı yapılmadan üç gün önce gelip buradaki çay bahçesini yıkıma geldi. Biz burada halk olarak bir direniş sergiledik ve yıkamadan gittiler. O itirazı edenleri de itirazlarını geri almak üzere ikna ettik. Gittiler itirazlarını geri aldılar. İtirazlarını geri almalarına rağmen bu gece saat 4 buçuk sıralarında buraya girip burayı bu hale getirdiler. Bize deselerdi ki siz bizim bu kadar yerimizi kullanıyorsunuz bu burayı terk edin biz kendimiz terk ederdik zaten. Burayı bu hale sokmanıza gerek yoktu. İstanbul'un göbeği burası. Artı 4 buçukta biz buraya geliyoruz ve direnişle karşılaşıyoruz. Bizim üzerimize dozeri sürüyorlar. Şimdi bizim bu yetkililerden talebimiz şu, bizim yerimizi yani onlara ait olan yeri gerekirse bize kiralama, gerekirse ecrimisil ile versinler. Yoksa yani burada şu görüntü hiç iş açıcı bir görüntü değil. İstinye halkının tepkisi zaten had safhaya ulaşmış. Bir an önce bizim kiralamamızı yapsınlar. Şimdi ligler başlıyor. Takımı lige sokacağız. Tek gelir kaynağı burası. Vaziyet bu" dedi.

"Yıkmak çözüm değil, onarmak zor"

Mahalle sakinlerinden Metin Karal, "Burada yıkım olmuş ama bu nasıl bir yıkım ben anlamadım yani. Buraya yabancı düşmanlar mı saldırmış? Bir füze atsalardı daha iyiydi. Hiç insan girmezdi bari füze atsaydılar daha iyiydi. Burada tarihi çeşme var. Bunun çevresinin böyle mi olması lazımdı? Durum buralara kadar neden geldi? Bunların arkasında kim var? Yıkmak çözüm değil ki. Hep yıkalım ortalığı. Yapmak zor, onarmak zor" şeklinde konuştu.

"Bu vatandaşa, esnafa yapılmaz"

Rahatsız olduğunu ve dinlenmek için buraya geldiğini ancak gördüğü manzara karşısında hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Yonca Özoğul isimli vatandaş ise, "Hastayım ve hastane tıklım tıklım. Yağmur yağdığını düşünün, burası üstü kapalıydı. Ben buraya rahatsız olduğum için nefes almaya geldim. Tamam belki çatı yıkılmış olabilir ama bu kaldırımı öyle nasıl sökebilirsiniz yahu. Burası çok güzel bir yer. İnsan gelip hava almak için buraya oturuyor. Böyle bir şey olur mu? Yazık değil mi bu insanlar zaten bunaldı. Zaten Covid, geçim sıkıntısı hastalık var. Bu vatandaşa esnafa yapılmaz böyle" diye konuştu.

İBB ekipleri İstinye Spor Kulübü tesislerini işte böyle yıktı
İBB ekipleri İstinye Spor Kulübü tesislerini işte böyle yıktı
İBB ekipleri İstinye Spor Kulübü tesislerini işte böyle yıktı
İBB ekipleri İstinye Spor Kulübü tesislerini işte böyle yıktı
İBB ekipleri İstinye Spor Kulübü tesislerini işte böyle yıktı
İBB ekipleri İstinye Spor Kulübü tesislerini işte böyle yıktı
İBB ekipleri İstinye Spor Kulübü tesislerini işte böyle yıktı
İBB ekipleri İstinye Spor Kulübü tesislerini işte böyle yıktı
İBB ekipleri İstinye Spor Kulübü tesislerini işte böyle yıktı

Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İBB ekipleri İstinye Spor Kulübü tesislerini işte böyle yıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB ekipleri İstinye Spor Kulübü tesislerini işte böyle yıktı - Son Dakika
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