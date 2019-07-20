Son Dakika Haberleri: İBB'den sel ve heyelandan etkilenen Düzce'ye destek
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İBB'den sel ve heyelandan etkilenen Düzce'ye destek

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yoğun yağış nedeniyle su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'ye arama kurtarma ekibi gönderdi.

İBB'den sel ve heyelandan etkilenen Düzce'ye destek, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yoğun yağış nedeniyle su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'ye arama kurtarma ekibi gönderdi.
İBB'den yapılan açıklamada, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 17 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle su baskını ve heyelanların meydana geldiği hatırlatıldı.
Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bölgeye, arama kurtarma ve iyileştirme çalışmalarına destek olmak amacıyla dün akşam yardım ekibi gönderdiği belirtildi.
Yardım ekibinin, itfaiye, yol bakım, destek hizmetleri ve Hamidiye AŞ. ile Su Altı Arama Kurtarma ekibinden 41 personel, 4 araç ile iş makinesinden oluştuğu aktarılan açıklamada, sabah saatlerinde bölgeye ulaşan ekibin, Akçakoca'da arama kurtarma çalışmalarına başladığı kaydedildi.
Açıklamada, bölgeye 5 iş makinesi, 1 su altı arama kurtarma aracı, 1 adet 7 tonluk su ikmal aracı, 6 adet 16 tonluk içme suyu tankeri, 1 mobil büfe ile 10 tır ve kamyonet gönderildiği de aktarıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, su baskını, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:34 Kaynak: AA
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