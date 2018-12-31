İbb'den Serbest Güreş Takımına 2 Transfer

İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İBB) Kulübü, serbest güreş takımı kadrosuna Mustafa Sessiz ve Enes Uslu'yu transfer etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İBB) Kulübü, serbest güreş takımı kadrosuna Mustafa Sessiz ve Enes Uslu'yu transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamada, iki sporcuyla birer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Cebeci Spor Kompleksi'nde bulunan kulüp binasındaki imza törenine kulüp başkanı Celalettin Deniztoker, başkan vekili ve güreş şube sorumlusu Enver Yılmaz ile yönetim kurulu üyesi Murat Karakale'nin katıldığı aktarıldı.

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