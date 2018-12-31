Son Dakika Haberleri: İbb'den Serbest Güreş Takımına 2 Transfer

İbb'den Serbest Güreş Takımına 2 Transfer

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İBB) Kulübü, serbest güreş takımı kadrosuna Mustafa Sessiz ve Enes Uslu'yu transfer etti.

İbb'den Serbest Güreş Takımına 2 Transfer, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İBB) Kulübü, serbest güreş takımı kadrosuna Mustafa Sessiz ve Enes Uslu'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, iki sporcuyla birer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Cebeci Spor Kompleksi'nde bulunan kulüp binasındaki imza törenine kulüp başkanı Celalettin Deniztoker, başkan vekili ve güreş şube sorumlusu Enver Yılmaz ile yönetim kurulu üyesi Murat Karakale'nin katıldığı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:36 Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Enes Uslu, Spor
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