Son Dakika Haberleri: İbb'den Sokak Hayvanlarına Günlük 1 Ton Mama

İbb'den Sokak Hayvanlarına Günlük 1 Ton Mama

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama bırakıyor.

İbb'den Sokak Hayvanlarına Günlük 1 Ton Mama, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama bırakıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eyüp, Arnavutköy, Sarıyer, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Kartal başta olmak üzere İstanbul genelinde 199 farklı besleme noktası belirlendi.

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı 419 personel ve 29 adet Hayvan Nakil Aracı'yla besleme noktalarına kedi ve köpekler için besleyici değeri yüksek kuru mamalar ulaştırılıyor. Kuru mama dağıtımı kış şartlarının başladığı ilk günden bu yana devam ediyor. Besleme noktalarına bırakılan mama miktarı bölgedeki hayvan sayısına göre değişiyor. Her gün sabah saatlerinde toplam 1 ton kuru mama dağıtımı yapılıyor. Ayrıca kuşlar için de küçük kaplar ile yüksek noktalara yem bırakılıyor.

Öte yandan vatandaşlar sokakta gördüğü yaralı, sakat veya aç durumdaki sokak hayvanlarını ALO 153 hattını arayarak bilgilendirebilir. İlgili birime aktarılan ihbar üzerine İBB ekipleri harekete geçerek müdahale ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:09 Kaynak: AA

İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü İstanbul'da Amatör Futbola Kar Engeli

Uçuşlara Kar Engeli! 70 Sefer İptal Edildi İstanbul'da Kar Yağışı Pazartesi Gününe Kadar Etkili Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 16:50:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İbb'den Sokak Hayvanlarına Günlük 1 Ton Mama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]