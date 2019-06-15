İBB'den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Binası önünde geçtiğimiz günlerde yapılan basın açıklaması ile ilgili sosyal medyada yer alan fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı.

Yazılı olarak yapılan açıklamada," Binlerce İBB çalışanının gönüllü olarak katıldığı çağrı ile ilgili İBB yönetiminin kesinlikle zorunlu bir daveti olmamıştır. Katılan tüm mesai arkadaşlarımız gönüllü olarak katılmıştır. Görseli paylaşılan mailde de çalışanların katılımının gönüllü olduğu belirtilmiştir. İlgili birimin yöneticisinin kendi inisiyatifi ile gönderdiği bu mail soruşturulmaktadır" denildi.

- İstanbul