Son Dakika Haberleri: İbb'den Tbhf'ye Esprili Kar Cevabı

İbb'den Tbhf'ye Esprili Kar Cevabı

43 dakika önce

İBB'den TBHF'ye esprili kar cevabı İBB, "Gönlünüzden geçen bu görüntünün İstanbul'da gerçekleşmesinin mümkün olacağını sanmıyoruz"İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun sokaklarda kayak yapma isteğini belirten Twitine esprili yanıt...

İBB'den TBHF'ye esprili kar cevabı
İBB, "Gönlünüzden geçen bu görüntünün İstanbul'da gerçekleşmesinin mümkün olacağını sanmıyoruz"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun sokaklarda kayak yapma isteğini belirten Twitine esprili yanıt vererek, "Gönlünüzden geçen bu görüntünün İstanbul'da gerçekleşmesinin mümkün olacağını sanmıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi zorlu kış şartlarında vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklardan etkilenmemesi için çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz pazartesi günü için Meteoroloji ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan uyarıların ardından, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu resmi Twitter hesabından İBB'yi etiketleyerek bir paylaşım yaptı. Paylaşımda buzla kaplanan bir alanda paten kayanların fotoğrafına yer verilerek, "Bu kadar yağsa yeter" ifadeleri kullanıldı. Buna karşılık İBB hesabından TBHF'ye, "İstanbul'umuz kışa 7 gün 24 saat hazır. Gönlünüzden geçen bu görüntünün İstanbul'da gerçekleşmesinin mümkün olacağını sanmıyoruz. Buzda kayma keyfi yaşamak isteyen vatandaşlarımızı Silivrikapı Buz Pistimizde ağırlayabiliriz" şeklinde esprili karşılık verildi.
İBB Kışa Hazır
İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin yönetiminde İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı 7 bin 83 personel, bin 357 araç, 53 vinç-kurtarıcı, köy yolları için 147 traktör vatandaşların hava koşullarına bağlı sorun yaşamaması için teyakkuzda bekliyor. Metrobüs güzergahında ise herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı çalışıyor. Ayrıca İtfaiye, Yol Bakım, Ulaşım, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Park Bahçeler, Çevre Koruma, Muhtarlıklar ve Gıda, Sağlık Daire Başkanlıkları, Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İSFALT, İGDAŞ, İSTAÇ, İSBAK, Metro İstanbul, Şehir Hatları temsilcileri AKOM'da görev başında.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

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