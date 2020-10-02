İBB'den toplu ulaşımda HES kodu hazırlığı - Son Dakika

İBB'den toplu ulaşımda HES kodu hazırlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İçişleri Bakanlığının "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" genelgesi doğrultusunda çalışmalara başladı.

İBB'den toplu ulaşımda HES kodu hazırlığı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İçişleri Bakanlığının "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" genelgesi doğrultusunda çalışmalara başladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında entegrasyonunun sağlanması için, İBB iştiraki BELBİM ile Sağlık Bakanlığı teknik ekipleri gerekli teknik entegrasyon çalışmalarına başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından üzerinde uzlaşılacak olan entegrasyon servislerin hazır hale getirilmesinden hemen sonra, iki hafta içerisinde İBB gerekli entegrasyonu sağlayacak. Böylece İstanbul'daki şehir içi toplu ulaşım seyahatlerinde HES kodu kullanılmaya başlanacak.

Bu entegrasyonla Sağlık Bakanlığınca İBB'ye iletilecek olan tanısı konmuş Kovid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkartları askıya alınacak.

Tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaya teşebbüs edenler, İçişleri Bakanlığına raporlanacak.

Öte yandan, İBB şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan henüz kişiselleştirmemiş durumda olan Anonim İstanbulkartların kişiselleştirilmesine yönelik çalışmalara da başladı. Bu tür İstanbulkart kullanıcılarına, internet ve mobil uygulama ve kısa mesaj servisi üzerinden kartlarının kişiselleştirilmesine yönelik bilgiler ve yönlendirmeler gönderilecek.

İstanbul'da toplam 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkart bulunuyor. Bunların yüzde 24'e tekabül eden 8 milyon 260 bin 87 adedi kişiselleştirilmiş durumda.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulkart, HES kodu, HES, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 10:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB'den toplu ulaşımda HES kodu hazırlığı - Son Dakika

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