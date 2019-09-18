İbb'den tuzla'daki fabrika yangınıyla ilgili açıklama

Açıklamada şöyle denildi:

"Tuzla Aydınlı Mahallesi Organize Deri ve Sanayi Bölgesi'nde, bir kimya fabrikasında, 11.40 sularında başlayan yangına müdahale devam ediyor. Alevlerin, fabrikanın bitişiğinde bulunan silolara da sıçraması üzerine söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına İstanbul İtfaiyesi'nin, 13'ü Anadolu Yakası, 8'i Avrupa Yakası olmak üzere 21 istasyonundan 53 araç, 147 personeli ile müdahale ediliyor. İBB itfaiyesi ile birlikte, ilçe belediyelerden 14 su ikmal aracı, İSKİ'den de 3 su ikmal aracı söndürme çalışmalarında görev alıyor. Ayrıca, söndürme çalışmalarında Gebze İtfaiyesinden de 3 araç bulunuyor."

- İstanbul