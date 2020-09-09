İBB'DEN ULAŞIMDA "TAM KAPASİTE" AÇIKLAMASI - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım araçlarında yeni önlemler kapsamında tam kapasiteyle ulaşım hizmeti verileceğini açıkladı.

İBB'den yapılan açıklamada, "8 Eylül'de yayımlanan genelge ile raylı sistem araçlarına yüzde elli ayakta yolcu alınması; metrobüs ve toplu taşıma otobüslerinde ise oturan yolcu sayısı kadar ve ayakta yolcu kapasitesinin üçte biri kadar yolcu taşınması ilgili birimlere bildirildi. İBB, insanların gidecekleri çabuk ve güvenli şekilde ulaşması için uyguladığı tedbirleri yeni dönemde de sürdürecek. Bu kapsamda İstanbul'da pik saatlerde yaşanan kısmi yoğunluğun önüne geçmek için toplu ulaşım hizmeti veren otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve deniz ulaşımı sistemleri, tam kapasiteyle hizmet verecek. Toplu ulaşımda, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları titizlikle uygulanacak" denildi.