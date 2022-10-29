İBB'nin Üsküdar sahilindeki Cumhuriyet Bayramı kutlaması göz kamaştırdı - Son Dakika
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İBB'nin Üsküdar sahilindeki Cumhuriyet Bayramı kutlaması göz kamaştırdı

30.10.2022 00:15

Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Üsküdar sahilinde düzenlenen görkemli kutlamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Üsküdar sahilinde kutlama programı düzenlendi. Konserler ve dans gösterileriyle başlayan kutlamaya vatandaşların ilgisi yoğundu.

İBB'den Üsküdar sahilinde görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlaması

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE DİYORUZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, etkinlikte, her zaman "Tam bağımsız Türkiye" diye haykırdıklarını belirterek, "Cumhuriyeti böyle kurduk, böyle yaşatacağız. Hep birlikte ve hep ileri yürüyerek, Cumhuriyetimizi güçlü bir demokrasiyle, tam ve gerçek bir adaletle hep birlikte taçlandıracağız. Yolumuz açık olsun. Az kaldı. Millet ne derse o olacak. Bu cennet vatanda güneş, 29 Ekim 1923'te çok güzel doğmuştu. Yine öyle olacak, 100'üncü yılda her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

İBB'den Üsküdar sahilinde görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlaması

"HEPİMİZ BU ÜLKENİN ONURLU VATANDAŞLARIYIZ"

Bu akşamdan sonra Cumhuriyetin 100'üncü yaşı için geri sayımın başlayacağını vurgulayan İmamoğlu, "Cumhuriyet, her şeyden önce çok değerli bir fikirdir. Basit, sade ama çok güçlü bir fikir. Kökenimiz, inancımız, cinsiyetimiz ve yaşam biçimimiz ne olursa olsun hepimiz eşitiz. Hepimiz bu ülkenin onurlu vatandaşlarıyız." diye konuştu.

İBB'den Üsküdar sahilinde görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlaması

SELDA BAĞCAN SAHNE ALDI

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından gerçekleştirilen mapping, ışık ve havai fişek gösterileri, İstanbul Boğazı semalarında görsel şölen oluşturdu. Kutlama etkinliği, sanatçı Selda Bağcan'ın verdiği konserle sona erdi.

İBB'den Üsküdar sahilinde görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlaması
İBB'den Üsküdar sahilinde görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Kaynak: AA
YORUMLAR
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'nin Üsküdar sahilindeki Cumhuriyet Bayramı kutlaması göz kamaştırdı - Son Dakika

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