İBB'den yağış uyarısı
1 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM İstanbul için yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:15 Kaynak: İHA
ve İBB AKOM İstanbul
için yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, "Özellikle Anadolu Yakası
ve kuzey bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi
yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, "İstanbul güne 22 C'ler civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte parçalı bulutlu yerel yağmurlu başladı. Gün boyu parçalı ve çok bulutlu olacak havanın, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmura dönüşebileceği tahmin ediliyor. Özellikle bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, vatandaşların sel, su baskını
, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ani ve kuvvetli yağmurun yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan yerlerde su baskını hadiselerine neden olmaması için şehir genelinde mazgalları açık tutuyor. İstanbul'da hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarında 29-32C aralığında seyretmesi bekleniyor" denildi.
(İHA)
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