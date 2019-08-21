Son Dakika Haberleri: İBB'den yağış uyarısı
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İBB'den yağış uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM İstanbul için yağış uyarısında bulundu.

İBB'den yağış uyarısı, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM İstanbul için yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, "Özellikle Anadolu Yakası ve kuzey bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, "İstanbul güne 22 C'ler civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte parçalı bulutlu yerel yağmurlu başladı. Gün boyu parçalı ve çok bulutlu olacak havanın, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmura dönüşebileceği tahmin ediliyor. Özellikle bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ani ve kuvvetli yağmurun yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan yerlerde su baskını hadiselerine neden olmaması için şehir genelinde mazgalları açık tutuyor. İstanbul'da hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarında 29-32C aralığında seyretmesi bekleniyor" denildi.
(İHA)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:15 Kaynak: İHA
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