İBB'DEN YENİ HAVAİ FİŞEK KARARI - Son Dakika

İBB'DEN YENİ HAVAİ FİŞEK KARARI

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB), İstanbul'da havai fişek kullanmama kararı aldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB), İstanbul'da havai fişek kullanmama kararı aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sakarya Hendek'teki olay, trajik durum ister istemez havai fişek gördüğümüzde bile bize o günleri ve oradaki acı kayıplarımızı hatırlatacak" dedi. İmamoğlu, "Dolayısıyla biz, İstanbul'da ne böyle bir uygulamayı yaparız, o bitmiştir, ne de böyle bir uygulamayı İstanbul'un herhangi bir yerinde görmek isteriz. Bu anlamda da Valiliğimizin gereğini yapmasını diliyoruz. Çünkü bazı izinler bizimle ilişkili değil. Ama biz bundan sonra biz hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız. Bunun farklı yöntemlerini buluruz. Çok daha farklı sistemlerle kutlamalarımızı yaparız. Keşke orada bir tek canımız hayatını kaybetmeseydi. Bizim yetkimizde olmayan bir hususu meclise getirmiş oluruz. Dediğim gibi bu konu da valilikler yetkili. İzinler oradan alınıyor. Başka kurumların yaptığı ve bir takım kutlama ile ilgili uygulamalar var. Sayın Valimiz ile bu konuyu konuşurum. Bizimle farklı bir görüşte olmaz diye tahmin ediyorumö diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İBB'DEN YENİ HAVAİ FİŞEK KARARI - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:16 Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti 15:36 Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:41 Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi 07:34 Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
18:13
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
18:02
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
17:31
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
17:31
Milan'dan ayrılmak isteyen Ibrahimovic: Konrolün bende olduğu bir kulübe gideceğim
17:25
Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu
17:02
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
16:55
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
16:47
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
16:45
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
16:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 18:38:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB'DEN YENİ HAVAİ FİŞEK KARARI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]