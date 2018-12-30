İBB'den yılbaşı önlemleri
1 saat önce
İBB, vatandaşların sorunsuz bir yılbaşı geçirmesi için bazı önlemler aldı.
İBB
, vatandaşların sorunsuz bir yılbaşı geçirmesi için bazı önlemler aldı. Bu kapsamda Taksim
, Beşiktaş
ve Kadıköy
başta olmak üzere il genelinde 69 ayrı ekipte, 277 zabıta gece boyu görev yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:20
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