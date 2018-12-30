Son Dakika Haberleri: İBB'den yılbaşı önlemleri

İBB'den yılbaşı önlemleri

1 saat önce

İBB, vatandaşların sorunsuz bir yılbaşı geçirmesi için bazı önlemler aldı.

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İBB, vatandaşların sorunsuz bir yılbaşı geçirmesi için bazı önlemler aldı. Bu kapsamda Taksim, Beşiktaş ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde 69 ayrı ekipte, 277 zabıta gece boyu görev yapacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:20 

Kadıköy, Beşiktaş, Taksim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi
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