İbb, Denizi Kirleten 87 Gemiye 5,7 Milyon Lira Para Cezası Kesti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
, atıklarını Marmara Denizi
ve Karadeniz
'e döken gemileri havadan tespit ediyor. 87 gemiye 5 milyon 700 bin lira para cezası kesildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB
), atıklarını Marmara Denizi, İstanbul Boğazı
ve Karadeniz'e dökerek kirliliğe yol açan gemileri havadan tespit ediyor.
Ekipler, son bir yılda, atıklarını denizlere dökerek kirliliğe neden olan 87 gemiye 5 milyon 700 bin lira para cezası verdi.
Belediyeden alınan bilgiye göre, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un denizleri ve kıyı şeridini havadan, denizden ve karadan 7/24 kontrol altında tutuyor.
Müdürlük bünyesinde 50 denetim personeli, 2 deniz uçağı, 4 drone ve 81 zum özellikli ve yüksek çözünürlüklü kamerayla kontrol gerçekleştiriyor.
Ekipler, denizleri kirleterek deniz canlılarının yaşam alanlarına zarar verenlere göz açtırmıyor.
Yenikapı Deniz Kontrol Merkezi'ndeki ekipler, denizdeki hareketlilik ve gemilerden salınan atıkları sürekli takip ediyor. Bir ihlal tespit edildiğinde çevre denetim botu, drone eşliğinde olay yerine sevk ediliyor.
Geminin saldığı atıktan ve denizden alınan numuneler, incelenmek üzere İBB'nin Çevre Laboratuvarına gönderilerek analiz ediliyor. Gözle görülen kirliliğin cezası anında kesilirken, analizler sonunda denize boşalttıkları atıkların zararlı olduğu tespit edilen deniz araçlarına da idari para cezaları uygulanıyor.
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