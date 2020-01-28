İBB deprem toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İBB deprem toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi - Son Dakika Dünya

İBB deprem toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi

6 saat önce

tanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 39 ilçenin depremde toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi.

İBB deprem toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, olası İstanbul depremi kapsamda sürdürdüğü çalışmalar kapsamında 39 ilçenin depremde toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi.


İBB'den yapılan açıklamaya göre, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, alanların seçiminde Karar Destek Modeli'ni uyguladı. Uygulanan modelde, toplanma alanı seçim kriterleri saptandı, puanlama yöntemi uygulandı ve AFAD, AKOM, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili birçok kurumun içinde yer aldığı bilimsel altlıklara dayalı olacak şekilde bir model ortaya konuldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Deprem, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:30 
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