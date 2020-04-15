İBB desteği kesince İstanbul'da lale üretimi durdu - Son Dakika
Son Dakika Genel İBB desteği kesince İstanbul'da lale üretimi durdu - Son Dakika

İBB desteği kesince İstanbul'da lale üretimi durdu

13 dakika önce

İBB desteği kesince İstanbul'da lale üretimi durdu İstanbul'da lale devri bitti Üretimi duran lale tarlaları havadan görüntülendi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin "Alım Garantili Lale Soğanı Yetiştiriciliği" projesine son vermesinin ardından köylüler üretimi durdurmak zorunda kaldı.

İBB desteği kesince İstanbul'da lale üretimi durdu

İstanbul'da lale devri bitti

Üretimi duran lale tarlaları havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin "Alım Garantili Lale Soğanı Yetiştiriciliği" projesine son vermesinin ardından köylüler üretimi durdurmak zorunda kaldı. Üretimin durdurulmasının ardından boş kalan lale tarlaları havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş'nin 2008 yılında başlattığı, "Alım Garantili Lale Soğanı Yetiştiriciliği" projesi kapsamında yetiştirilen 30 milyon lale köylülerin ekonomisine ve İstanbul'un peyzajına katkı sağlıyordu. Fakat İBB'nin projeye son vermesinin ardından Projeye dahil olan İBB'nin de "Bu köyde lale üretiliyor" diyerek tabela astığı köy olan Silivri Seymen köyü üretimi durdurdu. İstanbul'un parklarını, caddelerini süsleyen adeta kentin simgesi haline gelen ve üretimi durdurulan lalelerin yetiştirildiği tarlaların boş hali ise havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen tarlalarda yalnızca önceki yıllardan kalan küçük bir alanda lale olduğu görüldü.


"İBB bizden lale alımını bıraktığı için mecburen lale üretimi durdu"

Köylülerin büyük kısmının lale üretimi döneminde geçimlerini sağladığını söyleyen Silivri Köyleri Süs Bitkileri Kooperatifi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Erdinç Atmaca, "Köyümüze lale ekimi durmuş durumda. Biz lale ekimine İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin sosyal sorumluluk projesi dahilinde başlamıştık. Yaklaşık 5-6 yıl lale ekimini sürdürdük. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizden lale alımını bıraktığı için desteğini kestiği için mecburen lale üretimi durdu. Lale soğuk iklimi çok sever burada iklim önemli. Burası ılıman daha sıcak kalıyor ve küresel ısınma sebebiyle de burada lale artık çok zor yetişiyor. Lale üretimi olduğu zamanlarda burada büyük bir kesim lalenin ot alması, çiçek kırma gibi işlerde köylüler çalışıyordu. Laleden iyi kötü bir şeyler kazanabiliyorduk. Fakat şuanda üretim tamamen durdu. Lalelerin dışında bundan sonra buraya ayçiçeği, mısır ekeceğiz tarlalarımız boş kalmaz asla. Muhtemelen değerlendirilecek. Ayrıca daha önce İBB'nin kopan laleler için gıda boyası çalışması vardı başarılı da olundu ama daha sonra lalelerin üretimi ile birlikte bu da durdu" şeklinde konuştu.


"Lale ile köylüler kazanç sağlayacaktı"

Lale ekiminin İBB'nin desteğini çekmesi ile durdurulduğunu ifade eden Silivri Seymen Mahalle Muhtarı Bahattin Gençer, "Şu anda burada lale üretimi durdu. Daha önce alım garantiliydi. Lale İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin orman köylerini kalkındırma projesiydi. Buradaki köylülere kazanç sağlanacaktı. Fakat lale birkaç senedir burada hiç çıkmıyor. Ekilmemesinin sebebi de soğanları burada çoğaltmamız gerekiyordu toprakla ilgili mi farklı sebeplerden dolayı mı çoğalmıyor bilmiyoruz. Kardeş yapmadığı için de laleyi çoğaltamadık. 10-15 aile lale üretiyorsa bunu ilk etapta azalttılar. Bakıldı ki buda çözüm değil üretimi kestiler. Artık lale burada ekilmiyor" dedi.

İBB desteği kesince İstanbul'da lale üretimi durdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Silivri, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:38 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı İletişim Başkanı Altun'un avukatından "Boğaz'da kaçak var" haberlerine tepki: İddialar hakikat dışı Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı İnfaz kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber tahliyeler başladı Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu? Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Kimseyi zorla tutmuyoruz Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek         
10:38
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler         
10:35
Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye 1.000'er liralık yardım yapılacak Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye 1.000'er liralık yardım yapılacak         
10:11
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesini örtülü af olarak değerlendirdi Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesini örtülü af olarak değerlendirdi         
10:03
Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu         
10:01
İletişim Başkanı Atun'un açık adresinin paylaşıldığı yayınlara, terör örgütlerine hedef göstermek suçundan soruşturma açıldı İletişim Başkanı Atun'un açık adresinin paylaşıldığı yayınlara, terör örgütlerine hedef göstermek suçundan soruşturma açıldı         
09:57
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi         
09:48
Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek         
09:47
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor         
09:44
Süleyman Soylu'yu ağlatan şehit babası konuştu: Soylu mert adam, arkasındayız Süleyman Soylu'yu ağlatan şehit babası konuştu: Soylu mert adam, arkasındayız         
09:40
Sınır kapıları kapanınca sebze ve meyve fiyatları ucuzladı Sınır kapıları kapanınca sebze ve meyve fiyatları ucuzladı         
09:39
Konserleri iptal olan Serdar Ortaç, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı Konserleri iptal olan Serdar Ortaç, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı         
09:32
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti         
09:31
Ünlü gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı Ünlü gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı         
09:29
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençlerin umursamazlık seviyesi: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençlerin umursamazlık seviyesi: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk         
09:29
Koronavirüs nedeniyle IMF'den 100 ülke yardım istedi Koronavirüs nedeniyle IMF'den 100 ülke yardım istedi         
09:29
Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor         
09:19
Evlilikleri bitmek üzere olan çift, satın aldıkları cinsel ilişki robotuna aşık oldu Evlilikleri bitmek üzere olan çift, satın aldıkları cinsel ilişki robotuna aşık oldu         
09:13
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu         
09:02
Çin'den ezber bozan koronavirüs açıklaması: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı Çin'den ezber bozan koronavirüs açıklaması: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı         
09:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi         
08:56
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor         
08:48
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Kimseyi zorla tutmuyoruz Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Kimseyi zorla tutmuyoruz         
08:41
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı         
08:32
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163. bölümü yayınlandı! Hızır'ın en yakın adamı Hurşit öldürüldü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163. bölümü yayınlandı! Hızır'ın en yakın adamı Hurşit öldürüldü         
07:38
İnfaz kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber tahliyeler başladı İnfaz kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber tahliyeler başladı         
05:49
Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı         
03:34
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı         
01:58
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız         
01:04
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 10:52:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB desteği kesince İstanbul'da lale üretimi durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]