İBB/Duman: İş hayatında en tepeye kadar daha fazla kadının yer almasını sağlamalı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İBB/Duman: İş hayatında en tepeye kadar daha fazla kadının yer almasını sağlamalı - Son Dakika Ekonomi

İBB/Duman: İş hayatında en tepeye kadar daha fazla kadının yer almasını sağlamalı

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, yönetim kurullarında kadın temsilini artırmak gerektiğine dikkat çekerek, "İş hayatında en tepeye kadar daha fazla kadının yer almasını sağlamalıyız" dedi.

İBB/Duman: İş hayatında en tepeye kadar daha fazla kadının yer almasını sağlamalı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, yönetim kurullarında kadın temsilini artırmak gerektiğine dikkat çekerek, "İş hayatında en tepeye kadar daha fazla kadının yer almasını sağlamalıyız" dedi.

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği'nin (YKKD) dördüncü lansman gecesinde DHA'nın sorularını yanıtlayan Yiğit Oğuz Duman, kadınların her yerde eşit olması gerektiğini vurguladı ve ekledi:

"Aslında kadının her yerde eşit olması gerektiğine inanlardanız doğal olarak ve bu kamu ya da özel fark etmiyor.

"Özel sektörde de belli bir sayıyı ne yazık ki tutturamamışken, Türkiye'de kamudan bunu beklemek belki bugüne kadar anlamlı değildi ama aslında gerçek olan orada da bu ihtiyacın olduğu.

"Biz de İBB olarak yeni dönemde öncelikli alanlarımızdan bir tanesinde kadının eşit koşullarda istihdamı ve eşit koşullarda fırsat bulması olarak belirledik.

"Bunu da yönetim kurullarında, üst yönetim kademelerinde ve organizasyonun bütününde eşit temsil olarak tanımladık.

"Ne güzel ki YKKD'nin mentörlük programına bu dönemde İBB'den iki kadın genel sekreter yardımcısı dahil olmuş oldu.

"Umarım bu sayı daha da artarak devam eder.

"Böylelikle aslında yönetim kurullarının da temsilini artırarak kadınların iş hayatındaki nefesinin uzamasını ve en tepeye kadar daha fazla kadının yer almasını sağlamalıyız.

"En önemli öncelik eşit koşulları sağlamak, koşulları eşitleyin yeter kadın zaten kendi alanını yaratacak." (Fotoğraflı)


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Oğuz Duman, DHA, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:15 Kaynak: DHA
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