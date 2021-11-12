İBB, Dünya Çocuk Hakları Günü için tarihinde ilk kez festival düzenleyecek - Son Dakika

19, 20 ve 21 Kasım'da Müze Gazhane'nin ev sahipliği yapacağı atölyeler, sınırlı katılımcıyla ve interaktif olarak gerçekleşecek.

Çocuk odaklı politikaları kentin gündemine alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarihinde ilk kez Dünya Çocuk Hakları Günü için festival düzenleyecek. İBB Şehir Tiyatroları'nın düzenleyeceği festival, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde İstanbul'un çocuk dostu bir şehir olmasını desteklemek için gerçekleşecek. Üç gün boyunca sürecek özel programların, çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalık oluşturması ve çocuk bakışlı politikaların inşasına yardımcı olması amaçlanıyor.

HEM ÇOCUK HEM DE YETİŞKİNLER İÇİN

Festival boyunca çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin katılacağı atölyeler, Müze Gazhane Büyük Sahne ve Meydan Sahne'de çocuk merkezli ve interaktif olarak yapılacak. Farklı yaş gruplarında çocukların, ebeveynlerin ve eğitimcilerin yer alacağı etkinliklere İstanbullular ücretsiz olarak katılabilecek.