İBB'den Göçmen Sendikası'nın İstanbulkart kararına gösterdiği tepkiye yanıt gecikmedi

Milli ve dini bayramlarda toplu ulaşıma ücretsiz binmek için İstanbulkartlarda 'Kişiselleştirme' işleminin yapılması zorunlu hale getirildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Milli ve dini bayramlarda İstanbul'da ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlıyoruz. Bu hak sadece TC vatandaşlarını ve hak sahibi yabancıları kapsıyor. Bu kapsamın dışındakiler 29 Ekim itibariyle ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacak'' ifadelerine yer verdi.

SON GÜN 29 EKİM

İmamoğlu, açıklamasının devamında bu kapsam dışında kalanların 29 Ekim itibariyle ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacağını belirtti. İmamoğlu'nun duyurusunun ardından Twitter'dan açıklama yapan eski İBB Sözcüsü Murat Ongun ise "Bu uygulamanın meali: İstanbullunun vergisi ile kaçak göçmenler ücretsiz ulaşım kullanamaz. İstanbulluların bilgisine sunarız." şeklinde açıklama yaptı.

"ÜCRETİNİ ÖDEYİP ULAŞIMDAN YARARLANABİLİRLER"

Bu uygulamaya karşı çıkan ''Göçmen Sendikası Girişimi'' sosyal medya hesabından ''Ulaşım, temel insan hakkıdır. Bu hakkı kısıtlamak, engellemek insan haklarına saldırıdır. Eşit, güvenli ve insanca ulaşım hakkımızı savunacağız'' paylaşımını yaptı. Ongun ise bu paylaşıma yanıt olarak sosyal medya hesabından ''29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, kaçak göçmenler ve turistler için ulaşım hakkını engellemiyoruz. Ücretini ödeyerek ulaşım hakkından yararlanabilirler'' açıklamasında bulundu.



