İBB'den Göçmen Sendikası'nın İstanbulkart kararına gösterdiği tepkiye yanıt gecikmedi - Son Dakika
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İBB'den Göçmen Sendikası'nın İstanbulkart kararına gösterdiği tepkiye yanıt gecikmedi

02.10.2022 14:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekim ayı itibarıyla resmi tatil ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcılarının faydalanacağını açıkladı. Göçmen Sendikası Girişimi ise göçmenlerin bu haktan yararlanamayacak olmasını eleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, "Kaçak göçmenler ve turistler için ulaşım hakkını engellemiyoruz. Ücretini ödeyerek ulaşım hakkından yararlanabilirler' şeklinde yanıt verdi.

Milli ve dini bayramlarda toplu ulaşıma ücretsiz binmek için İstanbulkartlarda 'Kişiselleştirme' işleminin yapılması zorunlu hale getirildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Milli ve dini bayramlarda İstanbul'da ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlıyoruz. Bu hak sadece TC vatandaşlarını ve hak sahibi yabancıları kapsıyor. Bu kapsamın dışındakiler 29 Ekim itibariyle ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacak'' ifadelerine yer verdi.

SON GÜN 29 EKİM

İmamoğlu, açıklamasının devamında bu kapsam dışında kalanların 29 Ekim itibariyle ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacağını belirtti. İmamoğlu'nun duyurusunun ardından Twitter'dan açıklama yapan eski İBB Sözcüsü Murat Ongun ise "Bu uygulamanın meali: İstanbullunun vergisi ile kaçak göçmenler ücretsiz ulaşım kullanamaz. İstanbulluların bilgisine sunarız." şeklinde açıklama yaptı.

İstanbulkart kararı Göçmen Sendikası'nın tepkisini çekti! İBB'den yanıt gecikmedi

"ÜCRETİNİ ÖDEYİP ULAŞIMDAN YARARLANABİLİRLER"

Bu uygulamaya karşı çıkan ''Göçmen Sendikası Girişimi'' sosyal medya hesabından ''Ulaşım, temel insan hakkıdır. Bu hakkı kısıtlamak, engellemek insan haklarına saldırıdır. Eşit, güvenli ve insanca ulaşım hakkımızı savunacağız'' paylaşımını yaptı. Ongun ise bu paylaşıma yanıt olarak sosyal medya hesabından ''29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, kaçak göçmenler ve turistler için ulaşım hakkını engellemiyoruz. Ücretini ödeyerek ulaşım hakkından yararlanabilirler'' açıklamasında bulundu.

İstanbulkart kararı Göçmen Sendikası'nın tepkisini çekti! İBB'den yanıt gecikmedi


YORUMLAR (2)
  • mesut özerden : azdınız vallahi azdınız misafir isen misafirliğini bil kendi halkına olmayak hakkı istiyorsunuz yazık Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • Ümit Demir : Gocmen sendikasi eksiklti birde bu cikti..vergimi veriyolar benim gibi..gelmi? kacak cokmusler ulkeye sonra benim arabalarima ucretsizmi bineceklerr..ne haklari var..siz kim oluyosunuzda Turk milletinin malinda soz sahibi oluuosuniz Cevap Yaz 36 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel İBB'den Göçmen Sendikası'nın İstanbulkart kararına gösterdiği tepkiye yanıt gecikmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB'den Göçmen Sendikası'nın İstanbulkart kararına gösterdiği tepkiye yanıt gecikmedi - Son Dakika
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