İBB ekipleri Anadolu Hisarı'ndaki kaçak yapılaşmayı mühürledi - Son Dakika

Beykoz ilçesi Anadolu Hisarı'nda bulunan kaçak yapılaşma İBB ekipleri tarafından mühürlendi, içeride bulunan baraka ise yıkıldı.

Beykoz Anadolu Hisarı'nda bir yalının özel mülkiyet alanında üç kaçak yapılaşma olduğu belirlendi. Durumun anlaşılması üzerine kaçak konteynerler vinç ile inşaat alanından kaldırıldı. Bir adet baraka ise yıkıldı. İçeride bulunan işçiler çalışma alanından ekipler ile tahliye edildi. Kaçak yapı, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Olay ile ilgili İBB tarafından yapılan açıklamada, "Özel mülkiyete konu olan yerde yapılan kaçak inşaat faaliyeti öncelikle durdurulmuş, 3 adet kaçak ve izinsiz konteynerler vinç yardımı ile alandan kaldırılmış, bir adet baraka ekiplerimizce yıkılmış olup bahse konu yapıdaki tüm işçiler alandan tahliye edilerek yapının giriş kapısında olmak suretiyle kaçak yapı mühürlenmiştir. Yasal işlemlere devam edilmektedir. İmar planlarında Anadolu Hisarı namazgahı diye adlandırılan yer kaçak inşaat faaliyetinin olduğu yer olmayıp komşuluğundaki 61 ada 2 parselde kalmakta olup o alanda da herhangi bir yapı ve kaçak inşai faaliyet bulunmamaktadır" denildi.

Durumdan rahatsız olduğunu dile getiren Anadolu Hisarı esnafı Arkın Akgöl, "Ben Kavacık'ta oturuyorum. 12 yıldır Hisar'da bulunuyorum burada dükkanım da var. Halkın orada denize girdiği müthiş bir yer vardı. Normalde halka açık bir yer olduğu söyleniyor. Ama sonrasında kapalı olarak kalıyor. Normalde buranın halkının kullandığı, denize girdiği bir yermiş. Müthiş bir manzarası var. İyi bir park alanı veya yeşil alan olarak kullanılabilir. Giremiyorsunuz içeri kapalı. Yalıların kapısıyla kapalı. Şu an kimse giremiyor. Hep yukarıdan çekimlerini veya denizden geçerken gördüm. Büyük bir alan, büyük bir park alanı aslında. Rahatsızım, girip buradan denize bakmak isterim. Öyle bir manzarayı kullanmak isterim" ifadelerini kullandı.

(Elyesa Karatepe - Metin Başar - Muharrem Çam - Onur Hamzaoğlu/İHA)