İbb Ekipleri, Depremden Saatler Sonra Hatay'da 4 Kişilik Aileyi Sağ Olarak Kurtardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında; enkaz altında kalan 4 kişilik Hüzmeli ailesinin tüm fertlerini, afetten saatler sonra sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İBB'ye bağlı arama kurtarma ekipleri de Hatay'da, enkaz altındaki kişileri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Antakya Defne Hastanesi yakınında bulunan enkazdan ses alan ekipler, bugün yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda Hüzmeli ailesinden önce 10 yaşındaki Batu'yu, daha sonra da sırayla anne Oya'yı, baba Turgay'ı abla Sema Şahin'i sağ kurtardı.

İBB ISI YALATIMLI ÇADIRLAR KURDU

Öte yandan, deprem bölgesinde soğukla mücadele eden yurttaşlar için İBB ekipleri, ısı yalıtımlı çadırlar da kurdu. Her biri 30 metrekare büyüklüğündeki çadırlar, Hatay'ın çeşitli ilçelerine toplamda 3 bin metrekarelik alana kuruldu. İBB aynı zamanda bölgede en çok ihtiyaç duyulan tıbbi ilaç konusunda da harekete geçti. 22 sağlık çalışanı, 5 ambulans, bir arazi aracı, bir binek aracı, bir karavan ve içi tıbbi malzemelerle dolu bir TIR Hatay'a gönderildi.

PSİKOLOGLAR DA BÖLGEYE GİDECEK

Tüm müdürlükleri ve birimleriyle imkanlarını seferber eden İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı, önümüzdeki günlerde psikologlardan oluşan bir ekibi "Psikolojik Destek" çalışmaları için bölgeye gönderecek. Ayrıca 330 kişilik gönüllü bir grup personel de bölgede ihtiyaç görülmesi halinde depremzedelere gönderilen yardımların dağıtımı noktasında veya başka bir görev oluşması durumda görev alması için hazırlandı.

HATAY'DA 50 NOKTADA Wİ-Fİ KURULACAK

İnternet erişimi, arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelerin iletişimi için büyük önem taşırken İBB, Hatay'da arama kurtarma çalışmalarının daha rahat yapılması ve iletişimin sürdürülmesi için 10 Wi-Fi noktası kurdu. İBB, kullanılmaz durumda olan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine kurulan sahra hastanesi, acil durum, itfaiye kontrol ve operasyon noktaları, eski stadyum yanı çadır kent, spor salonu yanı çadır kent, yeni stadyum yanı çadır kent ile 10 noktada Wi-Fi hizmeti veriyor. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin olduğu lokasyona 2 uydu internet kurulumu da yapılırken kentte 50 Wi-Fi noktasının daha kurulumu hedefleniyor.